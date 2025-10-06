قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تتعاون مع الجانب الألماني لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة
الإفراج بالعفو عن 2735 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح
رياضة

مصر تتوج بلقب بطولة جبل سيفة لصيد الأسماك وتتأهل إلى كأس العالم

مصر تتوج بلقب بطولة جبل سيفة الدولية
توجت مصر بلقب النسخة الثانية من بطولة جبل سيفة الدولية لصيد الأسماك، “Jebel Sifah International Fishing Championship” أكبر بطولة من نوعها في الخليج.

واكتسح الفريق المصري "بروق Brouq” أعلى تصنيفات البطولة بمجموع نقاط 454، فبجانب حصوله على المركز الأول إجماليا تمكن الصياد أحمد نبيل من الاستحواذ على الجائزة الفردية الكبرى كأفضل صياد في البطولة واقتناصه سمكة المارلين الزرقاء Blue Marlin.
بينما حصد الفريق الإيطالي Circolo Pesca Daltura Catania لقب الوصيف للبطولة بمجموع نقاط 400، كما حصل الفريق على المركز الثاني أيضا في جائزة أفضل صياد Top Angler للصياد Tonny Luppa عبر اصطياده لسمكة Black Marlin المارلين السوداء.

في حين حصدت الكويت المركز الثالث في البطولة عبر فريق Reel Addict بمجموع  نقاط 328. بينما خطفت تركيا المركز الثالث في جائزة أفضل صياد لفريق Stafu للصياد كريم صادق.

أما فيما يخص جائزة أكبر سمكة Biggest Fish فتمكن كريم صادق من الفريق التركي من اصطياد أكبر سمكة تونة ذات الزعنفة الصفراء Yellowfin Tuna بوزن 36.65، بينما حصد الفريق المصري Da Hunter والصياد أحمد متولي على لقب الوصيف في هذا التصنيف بوزن 35.35، فيما حصد الفريق الكويتي Reel Addict على المركز الثالث بوزن 34.75.

واحتضنت وجهة جبل سيفة في سلطنة عمان للمرة الثانية أكبر مسابقة عالمية للصيد في الخليج تحت مظلة الاتحاد الدولي لصيد الأسماك International Game Fishing Association، وبإشراف اللجنة العمانية للرياضات البحرية، وشهدت مشاركة 22 فريقا مختلفا ممثلين عن عشر دول من مصر والسعودية والكويت وعمان وإيران وإيطاليا وجنوب أفريقيا وتركيا كما شهدت البطولة أول مشاركة نسائية للفريق السويسري، وتتأهل الفرق الثلاثة المتوجة بالبطولة لمنافسات كأس العالم لصيد الأسماك التي تقام في كوستاريكا.
وأوضح المهندس وائل اللواتي، الرئيس التنفيذي للشرك المطورة للمجتمعات السكنية جبل سيفة وهوانا صلالة: "نجاح بطولة الصيد الرياضي في جبل سيفة يعكس الإمكانيات السياحية الهائلة التي تتميز بها سلطنة عُمان، ويُبرز جبل سيفة كوجهة استثنائية تجمع بين سحر الطبيعة العُمانية وتنوّع الأنشطة الترفيهية والرياضية، نحن فخورون بأن تكون هذه البطولة السنوية جزءاً من رؤيتنا لدعم السياحة المستدامة وتعزيز مكانة عُمان كوجهة مفضّلة لعشاق المغامرة والاستجمام من مختلف أنحاء العالم".

وقال المصري أحمد ميتكيس، عضو الاتحاد الدولي للصيد ومؤسس Ethical Anglers المنظمة للبطولة: انبهرت بجمال الطبيعة في جبل سيفة واعتبر بحر عمان من أجمل بحار العالم ومتعة لأي صياد أن يخوض التجربة خلاله، وسعيد بنجاحنا في جمع 22 فريقا من عشر دول في أول بطولة من نوعها في منطقة الخليج تحت مظلة الاتحاد الدولي ونسعى لأن تكون عمان وجهة عالمية للصيد، وفخور بتتويج مصر باللقب، وتعطينا هذه البطولة دفعة قوية نحو تنظيم بطولة كأس العالم في مصر لعام 2028".
في حين عبر المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك عن سعادته وفخره بتتويج مصر بلقب البطولة قائلا: "سعيد جدا باقتناص مصر لقب البطولة الأكبر في الخليج وتتويجها بجائزة أفضل صياد وهو ما يثبت قدرة واحتراف الفرق المصرية في مجال الصيد وقدرتها على المنافسة العالمية ومتحمسين لمشاركتنا في بطولة كأس العالم، ونوجه الشكر والامتنان لجبل سيفة وسلطنة عمان على استضافة هذه البطولة المميزة والناجحة تنظيميا، كما وجه التحية لأحمد ميتكيس لكونه أو مصري ينظم بطولات صيد عالمية في مصر والخليج".

مصر جبل سيفة الدولية الخليج بروق Brouq

