موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية المواجهة المنتظرة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره جيبوتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يسعى الفراعنة بقيادة المدير الفني حسام حسن لحسم التأهل رسميًا إلى المونديال المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر مواجهته المرتقبة أمام جيبوتي يوم الأربعاء المقبل، الموافق الثامن من أكتوبر الجاري، على ملعب «العربي الزاولي» بالمغرب، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الدوحة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

وتُعد هذه المباراة بمثابة خطوة حاسمة للفراعنة نحو ضمان التأهل الرسمي إلى كأس العالم 2026، الذي يُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث يحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين فقط من آخر جولتين لتحقيق الهدف المنتظر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

يمكن لعشاق المنتخب الوطني متابعة مباراة مصر وجيبوتي عبر شاشة قنوات «أون تايم سبورت» المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، وتحديدًا قناة «ON Time Sports 1 HD» التي ستتولى النقل الحصري للقاء بتغطية تحليلية موسعة قبل وبعد المباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

التردد: 10853

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تحضيرات منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

يواصل المنتخب المصري استعداداته في معسكره بالقاهرة قبل السفر إلى المغرب، وسط حالة من التركيز والحماس بين اللاعبين، في ظل إصرار الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تحقيق الفوز وإنهاء مشوار التصفيات في الصدارة دون انتظار أي حسابات.

ويعتمد الفراعنة في اللقاء على القوة الهجومية المتمثلة في محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمهاجم مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، بجانب أحمد سيد زيزو وعمر مرموش، مع الاعتماد على الحارس محمد الشناوي وخط الدفاع بقيادة أحمد حجازي ومحمود مرعي.

موقف منتخب مصر في ترتيب المجموعة الأولى

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادلين، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو.

ويحتاج الفراعنة إلى تحقيق الفوز أو التعادل أمام جيبوتي لضمان التأهل رسميًا إلى مونديال 2026.

نتائج منتخب مصر في التصفيات حتى الآن

بدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات بقوة، حيث فاز على جيبوتي بسداسية نظيفة في الجولة الأولى، قبل أن يتفوق على سيراليون بهدفين دون رد، ثم تغلب على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع غينيا بيساو 1-1.

وفي الجولات التالية، واصل الفراعنة عروضهم القوية بفوزهم على إثيوبيا بهدفين نظيفين، ثم كرروا الانتصار على سيراليون بهدف دون رد، قبل أن يتعادلوا سلبيًا مع بوركينا فاسو في الجولة الماضية.

تحديات المواجهة وأهمية الفوز

يدخل منتخب مصر اللقاء بحذر رغم الفارق الكبير في الإمكانيات، خاصة أن منتخب جيبوتي يسعى لتحقيق مفاجأة كبرى أمام أحد عمالقة القارة الإفريقية.

ويُدرك حسام حسن أن الفوز في هذه المباراة سيمنح التأهل لمنتخب مصر مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 واللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة غينيا بيساو في ختام التصفيات.