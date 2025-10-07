الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار ماتمو في فيضانات في أجزاء من هانوي يوم الثلاثاء، وهي الأحدث في سلسلة من الفيضانات التي اجتاحت العاصمة الفيتنامية على مدى الشهر الماضي مع اجتياح سلسلة من العواصف المناطق الشمالية من البلاد.

غمرت الأمطار الغزيرة الطرق الرئيسية، مما أدى إلى تعطل حركة الدراجات النارية والسيارات، وإجبار السكان على خوض مياه غزيرة.

وتأثرت أحياء وسط المدينة بشكل خاص، حيث واجهت شبكات الصرف الصحي صعوبة في استيعاب كمية الأمطار.

قال نجوين نجوك لونج، أحد سكان هانوي: "إنها حلقة مفرغة - تهطل الأمطار، وتفيض الشوارع، ويحاول الناس جاهدين النجاة".

أضاف: "أخشى أن يصبح هذا قريبًا أمرًا طبيعيًا بالنسبة لنا".

