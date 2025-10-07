قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح لك أبواب البركة مع أول النهار
محمود بنتايج يهدد الزمالك بشكوى جديدة.. هل ينتقل للأهلي؟
وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر
10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق
الرئيس الفنزويلي: جماعة إرهابية خططت لزرع عبوة ناسفة بالسفارة الأمريكية
الأونروا: قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مكانا آمنا للأطفال في غزة
لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025
أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
قصة السيارة بورشه 911 النادرة.. 14 نسخة فقط
دعاء المغفرة من الذنوب عند سماع الأذان.. لا تفوت ثوابه
رياضة

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد جلال مفاجأتين تتعلقان بالأوضاع داخل نادي الزمالك ومدربه البلجيكي يانيك فيريرا وتفاصيل تعاقد جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، مع إدارة الزمالك.

وقال أحمد جلال، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هناك مفاجأة كبرى.. الزمالك وضع شرطًا جزائيًا في عقد جون إدوارد مع النادي خوفًا من أن يستلهم الأهلي تجربة جون إدوارد ويقوم باستقطابه من الزمالك للأهلي».

وأردف قائلًا: «لا أعرف القيمة المالية في عقد جون إدوارد، لكن العقد موثق من الجهة الإدارية والشرط الجزائي بنفس القيمة على الطرفين».

وذكر جلال أن المفاجأة الثانية تتمثل في أنه تم تسريب رقم هاتف يانيك فيريرا في بعض مجموعات الواتساب لتوجيه إهانات للمدرب بكل لغات العالم.

أحمد جلال الزمالك يانيك فيريرا جون إدوارد

