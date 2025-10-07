الراجل مكمل وقاعد.. لاعب الزمالك السابق يرد على شائعات رحيل جون إدوارد

علق أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، على الشائعات المتعلقة برحيل جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

وكتب دويدار على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "الراجل مكمل وقاعد وكفاية اشاعات وانتم بتقولوا اي كلام مشكلة الزمالك الواضحة ناحية مالية ولازم مجلس الادارة يحلها بأي شكل علشان جمهور الزمالك ملوش ذنب في وجع الدماغ ده ؟!

للعلم لو مشكلة الزمالك المالية اتحلت الزمالك هيكون في حتة تانيه".

كما أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، في بيان رسمي، أنه لا صحة مطلقًا لما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن وجود نية لإنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، مشددًا على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يستند إلى أي مصدر موثوق.

نفي رسمي للشائعات

أوضح المجلس أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول دراسة مجلس الإدارة إنهاء تعاقد جون إدوارد، ما هو إلا شائعات لا أساس لها، هدفها زعزعة استقرار الفريق وإثارة البلبلة بين الجماهير، مؤكدًا أن إدارة النادي متمسكة باستمرار المدير الرياضي في منصبه وثقتها الكاملة في قدراته وخبراته.



إجراءات قانونية ضد مروّجي الأكاذيب



وشدد مجلس الإدارة على أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروّج شائعات تمس فريق الكرة أو تسعى للإساءة إلى استقرار النادي، مشيرًا إلى أن الزمالك يحتفظ بحقه القانوني الكامل في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة التي تستهدف التأثير سلبًا على مسيرة الفريق في الموسم الجاري.