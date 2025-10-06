قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل إلى 378 جنيهًا.. 6 أسباب لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جون إدوارد مقتنع باستمرار فيريرا فنيا ..أحمد حسن يكشف الأسباب

احمد حسن
احمد حسن
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن س.بب أستمرار المدير الفني للزمالك يانيك فيريرا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

و كتب أحمد حسن :جون إدوارد مقتنع باستمرار فيريرا فنيا بجانب تحمله الأزمة المالية للنادي في الفترة الماضية.

وفي نفس السياق يدرس مسؤولو نادي الزمالك فكرة ضم مدرب عام جديد للجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة.

يأتي ذلك في ظل تراجع نتائج الأبيض خلال المباريات الماضية، وابتعاد الفريق عن صدارة مسابقة الدوري الممتاز.

وسيتم مناقشة الأمر مع جون إدوارد المدير الرياضي خلال الساعات المقبلة.

ويعقد اليوم الاثنين، مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا مهمًا برئاسة حسين لبيب، لمناقشة العديد من الملفات المهمة بالقلعة البيضاء.

أحمد حسن يانيك فيريرا جون ادوارد الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

ترشيحاتنا

منتخب مصر

تعرف على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي

كوستا مدافع الزمالك السابق

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة تقدم جيفرسون كوستا بشكوى ضد النادي

الشباب والرياضة ومبادرة "بصمة شباب مصر" تنظمان الملتقى التوظيفي الثالث

الشباب والرياضة ومبادرة "بصمة شباب مصر" تنظمان الملتقى التوظيفي الثالث

بالصور

أسباب غريبة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم وقلة النوم

علاج الصداع
علاج الصداع
علاج الصداع

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

المرأة بين التقاليد والطموح .. كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد