جون إدوارد مقتنع باستمرار فيريرا فنيا ..أحمد حسن يكشف الأسباب

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن س.بب أستمرار المدير الفني للزمالك يانيك فيريرا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :جون إدوارد مقتنع باستمرار فيريرا فنيا بجانب تحمله الأزمة المالية للنادي في الفترة الماضية.

وفي نفس السياق يدرس مسؤولو نادي الزمالك فكرة ضم مدرب عام جديد للجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة.

يأتي ذلك في ظل تراجع نتائج الأبيض خلال المباريات الماضية، وابتعاد الفريق عن صدارة مسابقة الدوري الممتاز.

وسيتم مناقشة الأمر مع جون إدوارد المدير الرياضي خلال الساعات المقبلة.

ويعقد اليوم الاثنين، مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا مهمًا برئاسة حسين لبيب، لمناقشة العديد من الملفات المهمة بالقلعة البيضاء.