يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025
برلماني: روح أكتوبر تدفعنا لمواجهة التحديات في مسيرة البناء والتنمية
رياضة

حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
يسري غازي

تحتفل مصر بالذكرى الـ 52 للنصر التاريخى فى حرب أكتوبر 1973، والذى شهد مشاركة نجوم الرياضة المصرية فى مختلف الألعاب فى حرب أكتوبر المجيدة 1973 وفي مقدمتهم نجوم الكرة المصرية من الأهلي والزمالك.
 

وبرز دور قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك في حرب " الكرامة " بعد أن استطاع أبطال مصر توجيه ضربة موجهة لإسرائيل وتحقيق انتظار عظيم سيخلده التاريخ بأحرف من نور.
 



وسطر نجوم الرياضة مجدا وتاريخا لكل مصرى بعد أن خلعوا زيهم الرياضى وارتدوا بذاتهم العسكرية وأطلقوا قذائهم فى صدور العدو، رافعين رايات العزة والنصر. 
 


دور الأهلي في حرب أكتوبر 1973 


بدأ النادي الأهلي مساندته للقوات المسلحة عقب حرب يونيو 1967 حيث تم تحويل ملاعب النادي إلى مراكز تدريب عسكرية مع تنظيم حملات للتبرعات المتنوعة وتوفير دورات تدريبية في التمريض للمساهمة في علاج المصابين، وهو ما ذكره محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، خلال احتفالية اقامته النادي لتكريم أبطال ورموز النصر في الثالث عشر من أكتوبر من عام 2018.وواصل أعضاء النادي الأهلي ومجلس إدارته تقديم الدعم للقوات المسلحة حتى حرب أكتوبر والتي شهدت أيامها الأولى قيام ما يقرب من 8 آلاف عضو من أعضاء الأهلي بالتبرّع بالدم في اليوم الأول الذي تم فيه فتح باب التبرّع للمصابين. 



ولم يكن النادى غائبا عن خط النار إذ حضر عدد من أبنائه بين زُمرة المقاتلين الأبطال فى مقدمتهم الراحل محمود الجوهرى وكان مقدما فى سلاح الإشارة، وظل يعمل بالقوات المسلحة إلى رتبة عميد، وكذلك شارك فى الحرب والراحل سمير زاهر بعدما استُدعى للخدمة قبل اندلاعها بوقت قصير.دور الزمالك في حرب أكتوبر 1973 



يمتلك نادي الزمالك شعبية جارفة وحضور كبير في عالم الرياضة المصرية منذ تأسيسه عام ١٩١١، وهو ما جعله مؤهلًا للقيام بأدوار وطنية في المراحل التاريخية للشعب المصري.دونت إدارة القلعة البيضاء بقيادة الراحل محمد حلمي زامورا، موقفًا تاريخيَا في أعقاب حرب ٧ يونيو ١٩٦٧ حيث قامت باستضافة فريق الإسماعيلي داخل ميت عقبه.

ووفرت إدارة نادي الزمالك لقائمة الدراويش في ذلك الحين الإستقرار مع تذليل كافة العقبات، وهو ما انعكس إيجابيَا على مسيرة الإسماعيلي في الأعوام التالية التي شهدت التتويج الأفريقي الأول للأندية المصرية في دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الأنجلبير وحصل نادي الزمالك علي لقب بطولة أكتوبر التي أقيمت موسما واحدا تحت ظروف استثنائية عام 74. 

حرب أكتوبر الأهلي الزمالك الدوري الإسماعيلي

