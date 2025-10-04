غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح

تعادل محمود صلاح لاعب غزل المحلة لفريقه مع الزمالك بنتيجة 1 - 1 فى الدقيقة 65 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد هيئة قناة السويس، فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشوط الأول متقدما على نظيره غزل المحلة في اللقاء الذي يجمعهما حاليًا على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح أحمد ربيع في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 39 بضربة رأسية ليعلن تقدم المارد الأبيض.



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.