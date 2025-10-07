10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

تشهد أسعار البيض اليوم الثلاثاء انخفاضا ملحوظا فى الأسواق حيث تتراوح كرتونة البيض حاليا من 150 لـ 155 جنيهًا بعدما كانت سعرها يتراوح بين 160 و 165 جنيهًا ، أى انخفضت حوالى 10 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وانخفضت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 165 جنيها.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 150جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.



ارتفاع أسعار البيض

ومن جانبه أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض ارتفعت بالأسواق خلال الفترة الماضية ، حيث وصل سعر الكرتونة الواحدة بالمزرعة إلي 133 جنيهًا لتباع بسعر 155 جنيهًا بالأسواق ، بعدما كانت سعر الكرتونة بالمزرعة 105 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

أسباب زيادة أسعار البيض

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، أنه بدأت أسعار البيض تتراجع بسبب دخول دورات جديدة وزيادة الانتاجية ، ففى تلك الفترة نري إقبال كبير على شراء البيض بالتزامن مع دخول الدراسة .



موعد انخفاض أسعار البيض

وطمأن " رئيس اتحاد منتجي الدواجن " المواطنين بأنه خلال الأيام المقبلة ستشهد سعر كرتونة البيض مزيد من الانخفاض بعد دخول إنتاج الدورات الجديدة لتعود الأسعار لطبيعتها وتصل سعر الكرتونة إلي 120 جنيهًا مرة أخري .

وتابع قائلا:" البيض سلعة غير قابلة للتخزين بالتالى لايمكن احتكارها للتحكم فى أسعار فسواء البيض أو الدواجن فهم سلعة يومية وتخضع لقانون العرض

والطلب " .



هبوط أسعار الأعلاف

وبسؤاله عن الأعلاف أضاف أن الأعلاف وخاماتها متوفرة أمام المربيين ومع تراجع سعر الدولار نجد هبوط في أسعار الأعلاف .

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.

وزارة الزراعة تطرح البيض بأسعار مخفضة

أطلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، قافلة مكونة من 6 سيارات محملة ببيض المائدة، بسعر 140 جنيه للكرتونة، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ببعض الميادين الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة، أن تلك القافلة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف محاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، بالمساهمة في خفض الأسعار.

وأشار الخطيب، إلى أنه تم طرح كميات ظن بيض مائدة عالي الجودة من إنتاج محطات الهيئة في محافظات الدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وتم طرحه في منافذ متنقلة بميادين القاهرة الكبرى والمناطق الأكثر احتياجاً بأسعار تنافسية تقل بنحو 20% عن أسعار السوق، ذلك بالإضافة إلى المنافذ الثابتة التابعة الهيئة بديوان الهيئة ومديرياتها بالمحافظات.

فيما لاقت المبادرة استحساناً وقبولاً واسعاً من المواطنين، الذين عبروا عن شكرهم لوزارة الزراعة، وهيئة الإصلاح الزراعي، على المجهود المبذول لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مما يعكس حرص الدولة على دعم المواطن.