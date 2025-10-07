يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة جيبوتى غداً، الأربعاء، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة متفوقًا بفارق خمس نقاط على أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو، وذلك قبل جولتين على نهاية التصفيات المونديالية.

موعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتى فى تصفيات كأس العالم

يواجه منتخب مصر نظيره جيبوتى غدا، الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، على أن يختتم مبارياته أمام غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر.

وكان منتخب مصر حقق فوزا على جيبوتي بنتيجة 6-0، في بداية مشواره بالتصفيات الحالية.







