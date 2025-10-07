رينارد يتوعد بالعودة للمونديال ويكشف كواليس استعداد السعودية لموقعة إندونيسيا

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، جاهزية فريقه الكاملة لمواجهة نظيره الإندونيسي، مساء غد الأربعاء، ضمن مباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدًا أن “الصقور الخضراء” عازمون على حسم بطاقة التأهل من جدة.

تصريحات حماسية من رينارد قبل مواجهة إندونيسيا

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الثلاثاء، في مدينة جدة، قال رينارد: “نحن جاهزون لمباراة إندونيسيا، ولدينا إصرار كبير على تحقيق الفوز، هدفنا واضح وهو التأهل إلى كأس العالم، وكما فعلنا في 2018 أمام اليابان و2022 أمام أستراليا، سنكرر الإنجاز من جديد”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “عدت إلى المنتخب السعودي منذ عام وكان هدفي التأهل المباشر، لكننا لم نحقق ذلك، إلا أنني واثق من قدرتنا على العودة بقوة، لقد خضنا مباريات صعبة في المعسكر الماضي وسنؤدي بنسبة تفوق 100% لتحقيق الهدف”.

رينارد أشار إلى أنه قام بإجراء تغييرات كبيرة على تشكيل المنتخب منذ عودته: “غيرت نحو 50% من اللاعبين، وتحسن الأداء الفني بشكل ملحوظ، وسنرى في لقاء الغد مدى تطورنا الحقيقي. نسير في الطريق الصحيح لكن ما زال علينا تحسين بعض الجوانب البدنية والفنية”.

واختتم تصريحاته برسالة تحفيزية للاعبين والجماهير قائلاً: “رسالتي للاعبين واضحة، سنتأهل سويًا إلى المونديال بإذن الله”.

الحكم الكويتي أحمد العلي يقود المواجهة

من جانبه، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين الحكم الكويتي أحمد العلي لإدارة مباراة السعودية وإندونيسيا، وهو قرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الإندونيسية التي تحفظت على التعيين.

ويُعد العلي من الحكام الدوليين البارزين، حيث أدار 56 مباراة على المستوى الدولي، أشهر خلالها 188 بطاقة صفراء و9 بطاقات حمراء مباشرة، واحتسب 14 ركلة جزاء.

مشوار المنتخب السعودي في التصفيات

وكانت قرعة التصفيات المؤهلة للمونديال قد أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب اليابان وأستراليا وإندونيسيا والصين والبحرين.

واحتل “الأخضر” المركز الثالث في مجموعته برصيد 13 نقطة، خلف اليابان المتصدر بـ23 نقطة وأستراليا الوصيف بـ19 نقطة.

وخاض المنتخب السعودي 10 مباريات حقق خلالها 3 انتصارات و4 تعادلات مقابل 3 هزائم، وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف، ليخوض بذلك الملحق الآسيوي بحثًا عن بطاقة التأهل الأخيرة.

نظام الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026

وينص نظام الملحق على تأهل متصدري المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم، بينما يتقابل صاحبا المركز الثاني ذهابًا وإيابًا، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي الذي سيقام في مارس المقبل لتحديد آخر منتخبين يتأهلان للمونديال.

وفي حال التساوي في النقاط يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، ثم المواجهات المباشرة، وأخيرًا مبدأ اللعب النظيف.

إندونيسيا والعراق.. منافسان في طريق الصقور

وفي المجموعة ذاتها، أنهى المنتخب الإندونيسي التصفيات في المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات و4 خسائر، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 10.

أما المنتخب العراقي، منافس السعودية المقبل في 14 أكتوبر، فحل ثالثًا في مجموعته الرابعة برصيد 15 نقطة خلف كوريا الجنوبية والأردن، بعد أن فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر 3، مسجلًا 9 أهداف مقابل 9 في مرماه.

تفوق سعودي تاريخي على إندونيسيا

يدخل “الأخضر” المواجهة مدعومًا بتفوق تاريخي واضح على نظيره الإندونيسي، إذ تقابل المنتخبان في 16 مباراة سابقة رسمية وودية، فاز المنتخب السعودي في 12 منها مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة فقط.

وسجل لاعبو السعودية 45 هدفًا في شباك المنتخب الإندونيسي مقابل 8 أهداف فقط تلقاها الصقور.

وكانت أول مواجهة بينهما في ديسمبر 1980 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض وانتهت بفوز كاسح للأخضر بنتيجة 8-0.

أما أول تعادل، فكان عام 1997 في سنغافورة بنتيجة 1-1، في حين جاء الفوز الإندونيسي الوحيد في نوفمبر 2024 بنتيجة 2-0، في مباراة وُصفت حينها بالمفاجأة الكبرى.

تترقب الجماهير السعودية مواجهة الأربعاء بأجواء من التفاؤل والثقة، في ظل إيمان واسع بقدرة رينارد ولاعبيه على تجاوز الملحق وبلوغ المونديال للمرة السابعة في تاريخ الكرة السعودية.