أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
«دولة التلاوة» يقترب من 200 مليون مشاهدة.. الليلة إعلان نجوم الحلقة وجوائز مليونية للفائزين في رمضان
حوادث

رفعت عليه قضايا نفقة ورد منقولات وطلاق للضرر.. أقوال زوجة رش زوجها عليها «كلور».. خاص

إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل أقوال زوجة رش زوجها عليها «كلور»، في حلوان، لخلافات سابقة بينهما اضطرها لرفع قضايا نفقة ورد منقولات وطلاق للضرر عليه..

حلفت اليمين

س : ما تفصيلات حدوث إصابتك؟

ج اللي حصل إن أنا متجوزة من هلال من حوالي ٨ سنين ومن أول شهر جواز واحنا في بينا مشاكل بسبب المصاريف لأنه بصراحة بخيل ومش بيصرف عليا ولا على العيال ودائماً يعمل معايا مشاكل ويغضبني عند أهلي وكتير أوي كان بيكسر العفش وبيضربني ويطردني من البيت وخنقني من رقبتي قبل كدة مرتين وعملت فيه محضر السنادي في شهر واحد وكنت واخدة عليه تعهد بعدم التعرض ليا قبل كدة ورفعت عليه قضايا نفقة وقائمة ٣ مرات لكن كنت برجع واتنازل عن القضايا دي ونرجع نتصالح تاني، ولما زود في اللي بيعمله وأنه مش بيصرف على البيت وطاردني وطول الفترة دي قاعدة عند أهلي أنا والعيال قمت رافعة عليا قضايا في محكمة الأسرة بالنفقة ورد منقولات وطلاق للضرر بس هو مكنش يعرف أني رفعت عليه القضايا دي لحد أول امبارح لما نزله محضر يعلنه بجلسة قضية الأسرة اللي أنا رفعاها عليه وانا عرفت أنه أعلن بالجلسة فى لقيته جالي عند المنطقة بتاعت بيت أهلي في الشارع الرئيسي في المساكن الاقتصادية الصبح وانا نازلة أوصل بنتي المدرسة وأروح الشغل بعدها ف هو كان واقف على الناصية وشايفني وشيفاه عادي في متكلمناش لحد ما رحت وصلت بنتي للمدرسة لأنها قريبة من البيت وكنت لسة رايحة أوقف مكروباص في لقيته ظهر فجأة قدامي وكان ماسك في ايده كيس بلاستيك أسود ولقيته فجأة حدف على وشي ماية نار حرقتلي عيني وعيني قفلت ساعتها مبقتش عارفة أفتحها وقعدت أصرخ جامد لحد ما سمعت الناس اللي في الشارع جنبي وسمعتهم بيقولوا هاتوا ماية طفوها ده هدومها بتتحرق في قعدوا يحدفوا ماية على جسمي وقعدوني على كرسي في الشارع لحد ما اتصلوا بأهلي جم خدوني على القصر العيني وكشفوا عليا هناك والدكتور قعد ينضفلي عيني وقالولي هتمشي على علاج لمدة ١٥ يوم وأني احتمال أعمل عملية بعدها لأن القرنية فيها مشكلة وده كل اللي حصل.

س : متى وأين حدث ذلك؟

ج: جوزي حدف عليا ماية النار امبارح حوالي الساعة 8 الصبح في الشارع الرئيسي بتاع المساكن الاقتصادية جنب بقالة أبو بطة في حلوان.

س : وما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: أنا كنت نازلة الصبح أودي بنتي المدرسة وأروح شغلي بعدها.

س: وما صلتك بالمدعو / «هلال .ر .م»؟

ج : هلال يبقى جوزي واحنا أصلاً قرايب من بعيد.

س : ما طبيعة عمل زوجك سالف الذكر ؟

اهو شغال في مطعم كبدة اسمه «على .ب» في شارع منصور في حلوان من ساعة ما اتجوزنا.

س : وما طبيعة الحالة المادية لأسرتك؟

ج انا جوزي مشكلته انه مش منتظم في الشغل مع أن شغلته بتكسب كويس وانا مش بشتغل في أحنا مشكلاتنا المادية دايماً وحالتنا مش أحسن حاجة وده سبب كل المشاكل اللي احنا فيها.

س : منذ متى وأنتما متزوجان؟

ج احنا متجوزين من حوالي 8 سنين.

س: وهل رزقكما الله بذرية؟

ج: أيوه عندي منه طفلين حنين ٨ سنين وياسين ٦ سنين.

س : وهل من ثمة خلافات بينك وبين زوجك؟

ج أيوة.

س: وما طبيعة تلك الخلافات تحديداً ؟

ج: احنا متجوزين صالونات أصلاً ومن ساعة ما اتجوزنا واحنا في بينا مشاكل بسبب المصاريف لأنه بصراحة بخيل ومش بيصرف عليا ولا على العيال ودايماً يعمل معايا مشاكل ويغضبني عند أهلي وكتير أوي كان بيكسر العفش وبيضربني ويطردني من البيت وخنقني من رقبتي قبل كدة مرتين.

س : وهل تحرر بشأن تلك الخلافات ثمة محاضر أو دعاوى قضائية؟

ج: أيوهة أنا رافعة عليه قضايا كتير قبل كدة لكن كنت اتنازلت عنها بس رجعت رفعت عليه أربع قضايا بالنفقة ورد منقولات وطلاق للضرر وكنت عملت فيه محضر رقم ۹۹ لسنة ٢٠٢٥ إداري حلوان.

س: وما الذي انتهت إليه تلك الخلافات؟

ج: أنا كنت واخدة عليه تعهد بعدم التعرض ليا في رمضان السنادي ورفعت عليه قضايا نفقة وقائمة 3 مرات لكن كنت برجع واتنازل عن القضايا دي وترجع نتصالح ثاني، ولما زود في اللي بيعمله وأنه مش بيصرف على البيت وطاردني وطول الفترة دي قاعدة عند أهلي أنا والعيال، قمت رافعة عليا قضايا في محكمة الأسرة بالنفقة ورد منقولات وطلاق للضرر.

س وأين كنت تقيمين أثناء تلك الخلافات؟

ج: أنا من شهر يناير ٢٠٢٥ وهو طاردني مني البيت أنا وعيالي الاتنين ومن ساعتها وانا قاعدة في بيت أهلي اللي في عرب راشد الجديدة بحلوان.

صدى البلد زوج زوجة مادة حارقة كلور خلافات زوجية نفقة زوجية المنقولات الزوجية طلاق طلاق للضرر

فيديو

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

