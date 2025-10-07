قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
رياضة

أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة

ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 عدة مباريات أبرزها انطلاق منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب


أوكرانيا × إسبانيا - العاشرة والنصف مساء - على قناة beIN SPORTS 2


تشيلى × المكسيك - الثانية فجر الأربعاء – على قناة beIN SPORTS 2

التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا تحت 17 عاما


إستونيا × الجبل الأسود - الثالثة والنصف عصرا

أوكرانيا × إيطاليا - الثالثة والنصف عصرا

دوري أبطال أوروبا للسيدات


يوفنتوس × بنفيكا – الثامنة إلا ربع مساء

برشلونة × بايرن ميونخ – العاشرة مساء

أرسنال × ليون – العاشرة مساء.

كاس العالم للشباب مباريات كاس العالم

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

فيضانات فيتنام

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

