أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 عدة مباريات أبرزها انطلاق منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.
مواعيد مباريات كأس العالم للشباب
أوكرانيا × إسبانيا - العاشرة والنصف مساء - على قناة beIN SPORTS 2
تشيلى × المكسيك - الثانية فجر الأربعاء – على قناة beIN SPORTS 2
التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا تحت 17 عاما
إستونيا × الجبل الأسود - الثالثة والنصف عصرا
أوكرانيا × إيطاليا - الثالثة والنصف عصرا
دوري أبطال أوروبا للسيدات
يوفنتوس × بنفيكا – الثامنة إلا ربع مساء
برشلونة × بايرن ميونخ – العاشرة مساء
أرسنال × ليون – العاشرة مساء.