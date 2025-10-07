أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 عدة مباريات أبرزها انطلاق منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب



أوكرانيا × إسبانيا - العاشرة والنصف مساء - على قناة beIN SPORTS 2



تشيلى × المكسيك - الثانية فجر الأربعاء – على قناة beIN SPORTS 2

التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا تحت 17 عاما



إستونيا × الجبل الأسود - الثالثة والنصف عصرا

أوكرانيا × إيطاليا - الثالثة والنصف عصرا

دوري أبطال أوروبا للسيدات



يوفنتوس × بنفيكا – الثامنة إلا ربع مساء

برشلونة × بايرن ميونخ – العاشرة مساء

أرسنال × ليون – العاشرة مساء.