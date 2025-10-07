تعرف على جدول بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة بالعلمين

كشف الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ عن الجدول الرسمي لبطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة (ناشئين، كبار وأساتذة)، والتي تستضيفها مدينة مارينا العلمين خلال الفترة من 8 وحتى 12 أكتوبر الجاري بمشاركة 12 دولة.

ومن المقرر أن تبدأ الوفود والبعثات المشاركة في البطولة بالوصول إلى مدينة العلمين اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر، على أن يقام حفل الافتتاح مساء الأربعاء 8 أكتوبر وسط حضور رسمي وتنظيم مميز يعكس مكانة مصر في استضافة البطولات الدولية الكبرى.

الجدول الزمني التفصيلي للبطولة

الخميس 9 أكتوبر (اليوم الأول للمنافسات)

صباحا:

سباق 1 كم مونو (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات).

تصفيات سباقات 150 متر زعانف مزدوجة (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات).

مساء:

سباق 1 كم زعانف مزدوجة (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات).

تصفيات سباقات 150 متر مونو (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات).

الجمعة 10 أكتوبر (اليوم الثاني للمنافسات)

صباحا:

سباق 5 كم مونو (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات).

تصفيات سباقات التتابع المختلط 4×150 متر (كبار / ناشئين).

مساء:

سباق 3 كم زعانف مزدوجة (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات).

نهائيات سباقات التتابع المختلط 4×150 متر (كبار / ناشئين).

السبت 11 أكتوبر (اليوم الثالث وختام منافسات الكبار والناشئين)

صباحا:

نهائيات سباقات 150 متر مونو (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات).

نهائيات سباقات 150 متر زعانف مزدوجة (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات).

مساء:

سباقات التتابع المختلط 4×1 كيلومتر (كبار / ناشئين).

الأحد 12 أكتوبر (منافسات الأساتذة)

تقام جميع سباقات الأساتذة (رجال وسيدات) على مدار اليوم الختامي.

يذكر أن مصر قد تصدرت الترتيب العام في النسخة الأخيرة للبطولة بفرنسا برصيد 19 ميدالية متنوعة (7 ذهب – 9 فضة – 3 برونز) متفوقة على كبرى دول العالم.