عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
رياضة

مصر تحصد المركز الأول وكأس إفريقيا للكيك بوكسينج برصيد 390 ميدالية

كيك بوكسينج
محمد سمير

حصد المنتخب المصري للكيك بوكسينج المركز الأول وكأس بطولة إفريقيا التي أقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري وسط مشاركة ممثلين من 25 دولة بواقع 650 لاعب ولاعبة.

وفاز المنتخب المصري بإجمالي 390 ميدالية بواقع 132 ميدالية ذهبية و 125 ميدالية فضية و 133 ميدالية برونزية ليتواجد منتخب الفراعنة في الصدارة دون منازع فيما جاء منتخب بنين في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات بواقع 6 ذهب و2 فضة وميدالية برونزية.

وفي المركز الثالث جاءت جنوب إفريقيا برصيد 5 ميداليات 4 ذهب وميدالية برونزية ثم تونس في المركز الرابع برصيد 3 ميداليات بواقع ميدالية ذهب وميدالية فضة وميدالية برونز.

من جانبه، أشاد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري والعربي للكيك بوكسينج، بالأداء المشرف لأبطال مصر، مؤكدا أن هذه النتيجة غير المسبوقة تعد ثمرة مجهود سنوات من العمل والتطوير.

وقال صبيح: «ما تحقق في بطولة إفريقيا هو تتويج للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية والفوز بـ390 ميدالية يثبت أن مصر أصبحت قوة لا يستهان بها في رياضة الكيك بوكسينج على مستوى القارة، ونسعى لمواصلة الهيمنة على الساحة الدولية».

كما أعرب روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، عن سعادته بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، موجها الشكر للاتحاد المصري على حسن التنظيم والضيافة.

وقال بيكر: «مصر قدمت نسخة استثنائية من بطولة إفريقيا من حيث التنظيم والمنافسات والأداء المصري كان مبهرا ومليئا بالحماس، وهو ما يعكس تطور اللعبة في إفريقيا بقيادة الاتحاد المصري، كما أظهرت البطولة مستقبلا واعدا للكيك بوكسينج في القارة السمراء».

وحضر فعاليات البطولة محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، بجانب روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للعبة إلى جانب رؤساء الوفود البعثات المشاركة في المنافسات.

وأقيمت على هامش بطولة كأس إفريقيا مباراة التحدي الدولية بين البطل المصري العميد محمد عبده أبو ستيت ومنافسه بطل اليونان والتي فاز فيها أبوستيت حيث شهدت نسخة هذا العام حدثا فريدا يتضمن إقامة المباراة من 10 جولات، وسط حضور دولي كبير يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات الرياضية.

المنتخب المصري للكيك بوكسينج كأس بطولة إفريقيا محمد صبيح الاتحاد المصري والعربي للكيك بوكسينج بطولة إفريقيا

