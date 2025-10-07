قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراب ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب بسوريا بعد تصاعد كبير للعنف
رياضة

لحسم التأهل.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يضع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمساته الأخيرة على تشكيل الفراعنة استعدادًا لمواجهة جيبوتي المرتقبة غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها على ملعب العربي الزاولي في المغرب.

حسام حسن يعتمد على التشكيل الأساسي لحسم التأهل

قرر المدير الفني لمنتخب مصر الاعتماد على التشكيل الأساسي والعناصر الأبرز في صفوف الفراعنة خلال مواجهة جيبوتي، بهدف تحقيق الانتصار وضمان التأهل رسميًا إلى المونديال، دون انتظار الجولة الأخيرة أمام غينيا بيساو.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يتصدر المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جيبوتي

تضم بعثة المنتخب الوطني 24 لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع:
محمد هاني – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد – محمد حمدي.

خط الوسط:
مروان عطية – حمدي فتحي – محمود حسن تريزيجيه – إبراهيم عادل - محمد صلاح.

خط الهجوم:
مصطفى محمد.

وتشير التوقعات إلى أن حسام حسن سيدفع بتشكيل هجومي يضم الثلاثي محمد صلاح، تريزيجيه، ومصطفى محمد في الخط الأمامي، مع الاعتماد على حمدي فتحي ومروان عطية في وسط الملعب لتأمين العمق الدفاعي، إلى جانب محمد هاني ومحمد حمدي في الأطراف.

غيابات مؤثرة في قائمة الفراعنة

كشف إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، أن الجهاز الفني كان يعتزم استدعاء عدد من اللاعبين الذين غابوا عن المعسكر الحالي بسبب الإصابة، وهم عمر مرموش، ومحمد عبد المنعم، ومحمد شحاتة، ونبيل عماد دونجا، وإمام عاشور، وصلاح محسن، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكا".

وأكد إبراهيم حسن أن الجهاز الفني يتابع حالة اللاعبين المصابين عن قرب، مشيرًا إلى أن حسام حسن يهدف إلى تجهيز جميع العناصر المؤثرة قبل انطلاق المرحلة التالية من التصفيات، تحسبًا لأي غيابات مستقبلية.

الفراعنة على أعتاب إنجاز جديد

يُذكر أن منتخب مصر يسير بخطى ثابتة في مشوار التصفيات، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، ليقترب من العودة للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 1934، و1990، و2018.

ويأمل حسام حسن في قيادة الفراعنة لتحقيق إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى مسيرته التدريبية، خاصة أن هذه المشاركة ستكون الأولى له كمدير فني في كأس العالم حال تحقق الحلم المنتظر.

منتخب مصر الفراعنة جيبوتي كأس العالم 2026 كأس العالم

