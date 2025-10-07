قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
ناقد رياضي يكشف استعدادات مصر لمباراة جيبوتي في التصفيات المؤهلة للمونديال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

إنشاء صندوق استثماري الأبرز.. 8 حلول برلمانية جديدة لدعم أصحاب المعاشات

المعاشات
المعاشات
ماجدة بدوى

أعلن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، عن تقديمه حزمة مقترحات جديدة للحكومة لدعم ومساندة أصحاب المعاشات بشكل غير تقليدي، مؤكدًا أن هذه الفئة التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن تستحق رعاية خاصة تتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية، وأن الوقت حان للانتقال من سياسة “المسكنات” إلى “الحلول الجذرية” والمستدامة.

 أصحاب المعاشات ليسوا عبئًا على الدولة


وأشار " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن أصحاب المعاشات ليسوا عبئًا على الدولة، بل قوة اقتصادية وخبرة تراكمية يمكن الاستفادة منها إذا ما وُضعت سياسات مبتكرة تضمن لهم حياة كريمة وتحافظ على استقرارهم الاجتماعي والصحي مؤكداً على ضرورة استفادة الحكومة من خبرات أصحاب المعاشات بمختلف المؤسسات بالدولة.


وتقدم النائب السيد شمس الدين ب 8 مقترحات من خارج الصندوق لدعم أصحاب المعاشات والاستفادة من خبراتهم وهى :
1. إنشاء صندوق استثماري للمعاشات: يستثمر أموال أصحاب المعاشات في مشروعات وطنية مربحة مع توزيع أرباح سنوية مباشرة لهم لزيادة دخلهم.
2. بطاقات تموينية خاصة لأصحاب المعاشات: تمنح تخفيضات تصل إلى 50% على السلع الأساسية والأدوية والخدمات الطبية.
3. برنامج “خبرات مصرية”: يتيح لأصحاب المعاشات من ذوي الخبرة العمل كمستشارين ومتطوعين في المؤسسات الحكومية والخاصة مقابل حوافز مالية أو امتيازات خدمية.
4. تأمين صحي شامل مجاني: يشمل الكشف الدوري والتحاليل والأدوية المزمنة دون سقف مالي، مع إعفاء من الرسوم في المستشفيات العامة.
5. إطلاق تطبيق إلكتروني “معاشي”: يضم كل الخدمات الرقمية لأصحاب المعاشات (صرف – علاج – خصومات – شكاوى) ويُربط برقم قومي موحد.
6. زيادة سنوية تلقائية للمعاشات ترتبط بمعدلات التضخم وتُحتسب بشكل تلقائي لضمان عدم تآكل القيمة الشرائية للمعاش.
7. تخصيص نوادي اجتماعية وصحية بأسعار رمزية لأصحاب المعاشات وأسرهم لتعزيز الجانب النفسي والاجتماعي.
8. إعفاء كامل من الضرائب والرسوم الحكومية في المعاملات الرسمية والخدمات العامة لمن يقل معاشه عن حد معين.
وأكد النائب السيد شمس الدين أن هذه المقترحات تهدف إلى بناء منظومة شاملة لحماية أصحاب المعاشات وليس مجرد زيادات متفرقة، مطالبًا الحكومة بسرعة دراسة هذه الأفكار ووضع خطة زمنية واضحة لتنفيذها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعيد لهذه الفئة مكانتها اللائقة

أصحاب المعاشات صندوق استثماري إنشاء صندوق استثماري النائب السيد شمس الدين

