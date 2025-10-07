رئيس مجلس النواب ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم: “فقدنا قامة علمية فريدة”

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، وفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب سابقًا، والذي وافته المنية فجر اليوم بعد مسيرة طويلة زاخرة بالعطاء العلمي والدعوي.

صاحب الإسهامات الخالدة في علوم الحديث والسنة النبوية

وقال رئيس مجلس النواب في بيان النعي:"بقلوب مؤمنة مطمئنة، راضية بقضاء الله وقدره، ننعي إلى الأمة العربية والإسلامية العالم الكبير الدكتور أحمد عمر هاشم، أحد أعلام الأزهر الشريف، وصاحب الإسهامات الخالدة في علوم الحديث والسنة النبوية."

وأكد جبالي أن الفقيد كان رمزًا للفكر الوسطي المعتدل، وترك بصمة لا تُنسى في ساحات العلم والدعوة والتعليم، ورفع لواء الأزهر الشريف في الداخل والخارج، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن رحيل الدكتور أحمد عمر هاشم يُمثل خسارة كبيرة لمصر والعالم الإسلامي، مشددًا على أن إرثه العلمي والفكري سيظل مرجعًا خالدًا للأجيال.