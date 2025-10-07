تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية ، أماكن إجراء الكشف الطبى، والتحاليل المطلوبة للراغبين في الترشيح لانتخابات مجلس النواب في المحافظة.

وقال الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المستشفيات هي "طوخ المركزى، وشبين القناطر العام، وبنها التعليمى، والمجلس الطبى العام ببنها، ومستشفى بهتيم "جراحات اليوم الواحد" بشبرا الخيمة، ومستشفى ناصر التخصصى، ومستشفى قليوب التخصصى، كما حددت مديرية الصحة مقر المعامل المركزية "المعمل المشترك" ببنها في القليوبية لإجراء التحاليل اللازمة.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت تفاصيل وإجراءات الكشف الطبي للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، في إطار الاستعدادات الطبية الخاصة بمرحلة تلقي طلبات الترشح، والمقررة وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت دعت الهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين للتصويت في انتخابات مجلس النواب، وذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، المنعقد بمسرح التليفزيون المصري بمبني ماسبيرو لإعلان الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب.