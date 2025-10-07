قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب بسوريا بعد تصاعد كبير للعنف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية ، أماكن إجراء الكشف الطبى، والتحاليل المطلوبة للراغبين في الترشيح لانتخابات مجلس النواب في المحافظة.
وقال الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المستشفيات هي "طوخ المركزى، وشبين القناطر العام، وبنها التعليمى، والمجلس الطبى العام ببنها، ومستشفى بهتيم "جراحات اليوم الواحد" بشبرا الخيمة، ومستشفى ناصر التخصصى، ومستشفى قليوب التخصصى، كما حددت مديرية الصحة مقر المعامل المركزية "المعمل المشترك" ببنها في القليوبية لإجراء التحاليل اللازمة.
وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت تفاصيل وإجراءات الكشف الطبي للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، في إطار الاستعدادات الطبية الخاصة بمرحلة تلقي طلبات الترشح، والمقررة وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت دعت الهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين للتصويت في انتخابات مجلس النواب، وذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، المنعقد بمسرح التليفزيون المصري بمبني ماسبيرو لإعلان الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

جواز السفر المصري

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس أسطاثيوس وأسرته

الأنبا عمانوئيل عياد

منتدى دندرة الاقتصادي يستضيف كلمة مؤثرة للأنبا عمانوئيل حول التعليم والتنمية

الدكتور خالد العناني

وزير التعليم: فوز العناني يجسّد المكانة المرموقة للكفاءات المصرية على الساحة الدولية

بالصور

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

