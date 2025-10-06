من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، لغز العثور على جثة شاب داخل مزرعة في قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى، حيث تبين أن والد زوجته (حماه) هو مرتكب الجريمة؛ بعد أن ضبطه في وضع مخل مع زوجته (حماة المجني عليه).

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء محمد الخولي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا، من المقدم عماد عثمان، رئيس مباحث مركز الواسطى، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية أطواب بالعثور على جثة شاب يدعى «م. ن. ط» يبلغ من العمر 28 عامًا، مصابًا بضربة في الرأس بحجر، مما أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية.

وبانتقال قوة من المباحث إلى محل الواقعة، وبتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة والد زوجة المجني عليه، ويدعى «طه. أ. ش» 44 عامًا، والذي تم ضبطه على الفور.

واعترف المتهم تفصيليًا بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه شاهد المجني عليه في وضع مخل مع زوجته، يوم الجمعة الماضي، فحاول اللحاق به دون جدوى، ليعود في اليوم التالي وينتظره داخل المزرعة حتى وجده نائمًا، فانهال عليه بحجر حتى فارق الحياة.

وبمواجهة العشيقة- زوجة المتهم- وتدعى «عبير. ع» 38 عامًا؛ أيدت ما جاء في أقوال زوجها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.