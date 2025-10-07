قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما
الزمالك يدعو لانعقاد الجمعية العمومية يوم 21 أكتوبر
عواد يطلب تحديد مصيره داخل الزمالك ويخشى ضياع حلم المونديال
الوزير: فوز العناني إنجاز كبير يؤكد ما تحظى به مصر من تقدير دولي
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده

فجر مصدر مطلع داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير المغربي محمود بنتايج نجم القلعة البيضاء عقب تصريحات وكيله بتقديم شكوي إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب مستحقات اللاعب المالية المتأخرة.


قال المصدر ذاته: المغربي محمود بنتايج يهدد الزمالك بفسخ التعاقد حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال 10 أيام بدءًا من تاريخ تسلم النادي للخطاب الموجه من اللاعب عن طريق وكيله.


تابع: المغربي محمود بنتايج سيقوم بالتصعيد في المحكمة الرياضية الكاس، من أجل فسخ تعاقده مع نادي الزمالك من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

أضاف: وكيل المغربي محمود بن تايج يتحرك في الوقت الراهن لفسخ عقد موكله من طرف واحد بعد تجاهل إدارة نادي الزمالك في الرد عليه.


استطرد: في حالة نجاح المغربي محمود بنتايج في فسخ تعاقده مع نادي الزمالك سيكون صفقة محتملة في الغريم التقليدي النادي الأهلي لدعم الجبهة اليسري خاصة وأن الفريق في طريقه للاستغناء عن مواطنه المغربي أشرف داري أو إعارته.


وكيله يهدد الزمالك


شن مسعد بن يوسف وكيل المغربي محمود بن تايج نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك هجوما ضاريا على إدارة اقللعة البيضاء بسبب مستحقات موكله المتأخرة لدي البيت الأبيض.


وهدد وكيل المغربي محمود بن تايج في تصريحات صحفية بتقديم شكوي في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب المستحقات المالية المتأخرة لدي الفارس الأبيض.


وقال وكيل المغربي محمود بن تايج نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تصريحات صحفية: إدارة القلعة البيضاء لا تحترم أحد ولا يقوموا بالرد حتى على الناس، فلماذا نمنحهم فرصة؟!.. الخطوة القادمة ستكون في الفيفا.


تابع: لم نتحصل على أي مستحقات من نادي الزمالك لصالح موكلي المغربي محمود بن تايج كما أشيع خلال الأيام السابقة ، نتلقى وعود فقط دون الوفاء بها.


أضاف مسعد بن يوسف: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية ونسلك الطرق الشرعية لضمان حقوق المغربي محمود بن تايج ضد إدارة نادي الزمالك.


أردف: المسؤولون في نادي الزمالك لم يحترمونا فلماذا نحترهم وسنقوم بإتخاذ كافة الاجراءات اللتي تضمن حقوق موكلي خلال الساعات القادمة".


واختتم حديثه قائلا: المغربي محمودبن تايج لاعب دولي ومحترف ولا يستحق تلك المعاملة من مسؤولي نادي الزمالك ولديه عائلة ومسؤوليات والمماطلة التي نراها من مسؤولي القلعة البيضاء علامة استفهام كبيرة.

