صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده

فجر مصدر مطلع داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير المغربي محمود بنتايج نجم القلعة البيضاء عقب تصريحات وكيله بتقديم شكوي إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب مستحقات اللاعب المالية المتأخرة.



قال المصدر ذاته: المغربي محمود بنتايج يهدد الزمالك بفسخ التعاقد حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال 10 أيام بدءًا من تاريخ تسلم النادي للخطاب الموجه من اللاعب عن طريق وكيله.



تابع: المغربي محمود بنتايج سيقوم بالتصعيد في المحكمة الرياضية الكاس، من أجل فسخ تعاقده مع نادي الزمالك من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

أضاف: وكيل المغربي محمود بن تايج يتحرك في الوقت الراهن لفسخ عقد موكله من طرف واحد بعد تجاهل إدارة نادي الزمالك في الرد عليه.



استطرد: في حالة نجاح المغربي محمود بنتايج في فسخ تعاقده مع نادي الزمالك سيكون صفقة محتملة في الغريم التقليدي النادي الأهلي لدعم الجبهة اليسري خاصة وأن الفريق في طريقه للاستغناء عن مواطنه المغربي أشرف داري أو إعارته.



وكيله يهدد الزمالك



شن مسعد بن يوسف وكيل المغربي محمود بن تايج نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك هجوما ضاريا على إدارة اقللعة البيضاء بسبب مستحقات موكله المتأخرة لدي البيت الأبيض.



وهدد وكيل المغربي محمود بن تايج في تصريحات صحفية بتقديم شكوي في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب المستحقات المالية المتأخرة لدي الفارس الأبيض.



وقال وكيل المغربي محمود بن تايج نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تصريحات صحفية: إدارة القلعة البيضاء لا تحترم أحد ولا يقوموا بالرد حتى على الناس، فلماذا نمنحهم فرصة؟!.. الخطوة القادمة ستكون في الفيفا.



تابع: لم نتحصل على أي مستحقات من نادي الزمالك لصالح موكلي المغربي محمود بن تايج كما أشيع خلال الأيام السابقة ، نتلقى وعود فقط دون الوفاء بها.



أضاف مسعد بن يوسف: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية ونسلك الطرق الشرعية لضمان حقوق المغربي محمود بن تايج ضد إدارة نادي الزمالك.



أردف: المسؤولون في نادي الزمالك لم يحترمونا فلماذا نحترهم وسنقوم بإتخاذ كافة الاجراءات اللتي تضمن حقوق موكلي خلال الساعات القادمة".



واختتم حديثه قائلا: المغربي محمودبن تايج لاعب دولي ومحترف ولا يستحق تلك المعاملة من مسؤولي نادي الزمالك ولديه عائلة ومسؤوليات والمماطلة التي نراها من مسؤولي القلعة البيضاء علامة استفهام كبيرة.