احذر.. مكونات خفية في اللانشون قد تسبب السرطان وأمراض القلب



حذر خبراء تغذية من تناول اللانشون بشكل متكرر، بعدما كشفت دراسات حديثة عن احتوائه على مكونات قد تشكّل خطرًا على الصحة العامة.



وأوضح الباحثون أن بعض أنواع اللانشون تحتوي على نترات الصوديوم والدهون المشبعة ومواد حافظة صناعية تُستخدم لإطالة فترة الصلاحية وتحسين الطعم، لكنها قد تؤدي مع الاستهلاك المستمر إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وتصلب الشرايين.

وأشار الأطباء إلى أن هذه المواد، عند تعرضها لدرجات حرارة عالية أثناء الطهي أو التخزين الخاطئ، يمكن أن تتحول إلى مركبات نيتروز أمينية المعروفة بتأثيرها المسرطن.



ونصح الخبراء بضرورة قراءة الملصقات الغذائية بدقة، واختيار الأنواع التي تحتوي على نسب منخفضة من الدهون والملح، أو استبدالها ببدائل صحية مثل صدور الدجاج المشوية أو التونة الطازجة في السندويشات المدرسية.