فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين

قالت الصول فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر ٧٣ ، انني تطوعت في الجيش وانا خريجة صحة ، ودخلت التمريض بسبب ان والدي شهيد ، وذهبنا لعمل الكشف الطبي وكنا نتعرض للقصف ، وتأثرت جدا وصممت ان اخدم بلدي في هذا الموقع

واضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، انني عندما تخرجت طلبت ان اذهب الي الإسماعيلية وطلب الجيش وقتها تمريض بنات وقدمت وتم قبولي، والتحقت بمستشفي التل الكبير العسكري ، وكنت حكيمة عمليات، وشاهدت ابطال وقصص مؤثرة ، وكان هناك مطار وكانت الحرب شديدة وعنيفة واستشهد علي يدي اربعة ضباط وتبقي واحد وهي من اصعب الأشياء التي شاهدتها.

وتابعت “كان هناك مصابين وشهداء ، وفي غرفة العمليات لم نكن نخرج ، وهناك قطار الجرحي والمصابين وكمان نذهب بالحالات ونقوم بعلاجهم ، وهناك شاب كانت ايده ورجليه مقطوعين وكان هياخد اجازة قبلها بكام يوم عشان يتزوج ولم ينفع ان يأخذ اجازة وحدثت الحرب واصيب”.

وأشارت إلى أنه “في يوم ٦ اكتوبر كنت في مستشفي التل الكبير العسكري بالنهار وبالليل في قطار الحركي والنصابين واصعب المشاهد هي وفاة الطيارين الخمسة ، وبعد حرب أكتوبر ذهبنا لنشاهد ما فعله الأبطأ واسترداد سيناء والقناه ، والحمد لله استشهد والدي قبل الحرب ومع نصر اكتوبر أخذنا حقنا ورجع حق والدي”.