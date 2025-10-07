الوزير: فوز العناني إنجاز كبير يؤكد ما تحظى به مصر من تقدير دولي

تقدم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص التهاني إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)،

مشيرا إلى ان هذا الإنجاز الكبير هو تأكيد جديد على ما تحظى به مصر من تقدير دولي ومكانة راسخة على الساحة العالمية، وتجسيد للثقة العالمية في الكفاءات المصرية وقدرتهم على الإسهام الفاعل في دعم الثقافة وصون التراث الإنساني.

معربا عن تمنياته للدكتور خالد العناني بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة داعيا الله، عز وجل، أن يعينه على تعزيز دور المنظمة لخدمة الإنسانية ودعم قيم السلام والتعليم والثقافة على مستوى العالم، وأن يحقق خلال فترة توليه منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عالياً بين الأمم.