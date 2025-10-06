هاني تمام: حب الوطن من الإيمان والثقة بالله سر النصر في أكتوبر

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن فصل الدين عن حب الوطن أمرٌ خاطئ، مؤكدًا أن حب الوطن من مقتضيات الإيمان، وأن الإنسان لا يجوز أن يكون حقدًا أو كارهاً لوطنه أو يلجأ للأعداء ضد أهله، مشيرا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا محبة الوطن بالقول والفعل، وأن الانتماء والدفاع عن الوطن جزء لا يتجزأ من الدين.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن مجرد الشوق والحنين إلى الوطن دليل على الإيمان، وأن هذا المبدأ ليس شعارات سطحية بل مأخوذ من السنة النبوية المطهرة قولًا وفعلاً، لافتا إلى أن ما تحقق في أكتوبر 1973 كان تجلّياً لهذه الروح الوطنية والإيمانية، داعياً الله أن يديم على مصر النصر والحفظ.

وتناول أستاذ الفقه بجامعة الأزهر جانبًا عمليًا في الحديث عن النصر، مشددًا على أن مقاييس الله غير مقاييس البشر؛ فالنجاح لا يعتمد فقط على الحسابات البشرية، بل على حسن الظن بالله والتوكل عليه مع العمل بالأسباب والتخطيط الجيد.

أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: التضامن المجتمعي عبر التضحيات والتنازلات كان واضحًا في نصر أكتوبر

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن الإدارة المصرية والجيش لم يكتفيا بالإرادة وحدها، بل جمعوا بين التخطيط المحكم وحسن الظن بالله والإعداد الكامل، فكان النصر.

وأكد أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن الآية القرآنية «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» تمثل مبدأً عمليًا، فكل فرد يساهم بما يستطيع من جهد ومال وموارد في حدود طاقته، وهذا التضامن المجتمعي كان واضحًا حينها من خلال التضحيات والتنازلات التي قدمها الناس لدعم الجيش وتحقيق الهدف.

ونوه بأن التقاء حسن التخطيط مع حسن الظن بالله والثقة به هو الذي يثمر النصر، داعيًا إلى استلهام دروس أكتوبر بإحياء الوعي الوطني وتعزيز الانتماء والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن واستقراره.