صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده
شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية
دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية
فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين
إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد
مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب
الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس هذه اللحظة التاريخية
وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هاني تمام: حب الوطن من الإيمان والثقة بالله سر النصر في أكتوبر

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام
أحمد سعيد

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن فصل الدين عن حب الوطن أمرٌ خاطئ، مؤكدًا أن حب الوطن من مقتضيات الإيمان، وأن الإنسان لا يجوز أن يكون حقدًا أو كارهاً لوطنه أو يلجأ للأعداء ضد أهله، مشيرا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا محبة الوطن بالقول والفعل، وأن الانتماء والدفاع عن الوطن جزء لا يتجزأ من الدين.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن مجرد الشوق والحنين إلى الوطن دليل على الإيمان، وأن هذا المبدأ ليس شعارات سطحية بل مأخوذ من السنة النبوية المطهرة قولًا وفعلاً، لافتا إلى أن ما تحقق في أكتوبر 1973 كان تجلّياً لهذه الروح الوطنية والإيمانية، داعياً الله أن يديم على مصر النصر والحفظ.

وتناول أستاذ الفقه بجامعة الأزهر جانبًا عمليًا في الحديث عن النصر، مشددًا على أن مقاييس الله غير مقاييس البشر؛ فالنجاح لا يعتمد فقط على الحسابات البشرية، بل على حسن الظن بالله والتوكل عليه مع العمل بالأسباب والتخطيط الجيد. 

أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: التضامن المجتمعي عبر التضحيات والتنازلات كان واضحًا في نصر أكتوبر 

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن الإدارة المصرية والجيش لم يكتفيا بالإرادة وحدها، بل جمعوا بين التخطيط المحكم وحسن الظن بالله والإعداد الكامل، فكان النصر.

وأكد أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن الآية القرآنية «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» تمثل مبدأً عمليًا، فكل فرد يساهم بما يستطيع من جهد ومال وموارد في حدود طاقته، وهذا التضامن المجتمعي كان واضحًا حينها من خلال التضحيات والتنازلات التي قدمها الناس لدعم الجيش وتحقيق الهدف.

ونوه بأن التقاء حسن التخطيط مع حسن الظن بالله والثقة به هو الذي يثمر النصر، داعيًا إلى استلهام دروس أكتوبر بإحياء الوعي الوطني وتعزيز الانتماء والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن واستقراره.

نصر أكتوبر أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الأزهر حب الوطن

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

سيارات رياضية

أفضل سيارات الدفع الرباعي العائلية في السعودية 2025

كاميرا آيفون 17 برو ماكس

مقارنة شاملة بين عمالقة التصوير.. كاميرا آيفون 17 برو ماكس وجالكسي إس 25 ألترا

سيارة شرطة تسير دون سائق لرصد الجرائم

شاهد| سيارة شرطة تسير دون سائق لرصد الجرائم

بالصور

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

تعرف على هافال جوليان 2026 في السعودية

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

