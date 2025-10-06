حكم إخراج الصدقة بغرض قضاء الحاجة.. الإفتاء توضح

يعد إخراج الصدقات من الأمور التي يرغّب فيها الشرع الشريف، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحث على إخراج الصدقة، وبيّن الرسول ما يعود على العبد من وراء فضلها، ولكن هل يجوز إخراج الصدقة بغرض قضاء الحاجة في السطور التالية نتعرف على حكم الشرع في هذه المسألة الفقهية.

حكم إخراج الصدقة بغرض قضاء الحاجة

وفي هذا السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم إخراج الصدقة بغرض قضاء الحاجة ، مؤكدة أن إخراج الصدقة بغرض أن يُحقق الله عز وجل حاجةً للمتصدق يعد أمرا مشروعًا.

وأكدت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الرسمي، أن الصدقة تُعد قربة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله، كما يعد النذر أحد أشكال القربات يندرج أيضًا تحت هذا الإطار.

وأشارت دار الإفتاء إلى تعريف النذر باعتباره التزامًا طوعيًا يوجبه الإنسان على نفسه للتقرب إلى الله، بشرط ألا يتضمن معصية.

فضل الصدقة

تعد الصدقة من الأمور العظيمة التي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة ومن فضائل الصدقة الآتي:

1- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.

2- تمحو الخطيئة وآثارها.

3- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.

4- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

5- فيها دواء للأمراض البدنية.

6- الصدقة هي دواء للأمراض القلبية.

7- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.

8- تجعل الله يبارك في المال.

9- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.

10- يضاعف الله للمتصدق أجره.

11- الصدقة صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.

12-سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

13-دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).

14-تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.

15- الصدقة تدفع البلاء.

16-الصدقة هي انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته.

17-الصدقة سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.18-مضاعفة أجرالصدقة.

20- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.

21-تدفع ميتة السوء.

22-سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.

23-الصدقة تسد سبعين بابًا من السوء في الدنيا.

24- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميتفي قبره.

25- الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.