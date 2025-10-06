أتغيب عن المحاضرة وزميلتي تسجل حضوري ما حكم الشرع؟.. أمين الإفتاء يوضح

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال طالبة قالت: "الحضور في الجامعة بيتسجل عن طريق كيو آر كود لكل محاضرة، وكل جروب أوقات بيكون عندي محاضرات الصبح بدري، وبعدها بفضل قاعدة خمس ساعات فاضية في الجامعة عشان بيكون عندي محاضرة بالليل، فانا بحضرها بس مش في الوقت المحدد ليا، فبدخل مجموعة هتبدأ بدري وبروح البيت عشان ما أحضرش بالليل، بس بسجل الحضور في المجموعة بتاعتي بخلي بنت تصور لي الكيو آر كود وتبعته، وأنا يعني بسجل. هل كده في حرمانية؟".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن هذا الأمر يندرج ضمن تنظيم المحاضرات واللوائح الجامعية، وليس مسألة محرمة شرعًا بحد ذاتها، مشددًا على ضرورة الوضوح والشفافية مع الإدارة الجامعية لتجنب أي أضرار أو مخالفات تنظيمية.

أمين الإفتاء: النية الطيبة لا تكفي وحدها

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذه الأمور مسائل تنظيمية يجب التأكد منها، إما من خلال الإدارة الجامعية أو استئذان الدكتور المختص قبل اتباع أي طريقة لتسجيل الحضور غير التقليدية، حتى يكون ذلك متوافقًا مع لوائح الجامعة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن النية الطيبة لا تكفي وحدها، بل يجب أن تكون الأفعال متوافقة مع الأنظمة المعمول بها، مشيرًا إلى أن الالتزام بالجدول الرسمي والحضور الفعلي هو الأساس، أما أي ترتيبات بديلة فهي لتسهيل التنظيم وليس للتجاوز على القواعد، مؤكداً أهمية التنسيق والشفافية بين الطلاب والإدارة لضمان السلوك المشروع والنزيه.