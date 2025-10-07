دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية

أعلنت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن تعرضه لوعكة صحية جديدة استدعت تلقيه الرعاية الطبية داخل أحد المستشفيات.

وجاء في البيان المنشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “نرجو من الجميع الدعاء بصدق وخالص النية للدكتور أحمد عمر هاشم بأن يمنَّ الله عليه بالشفاء العاجل، ويمنحه الصحة والعافية، ويعيده إلى ميادين العلم والدعوة سالمًا معافى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.”



ويُذكر أن الدكتور أحمد عمر هاشم كان قد أُصيب بوعكة صحية مماثلة في يوليو الماضي، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس، قبل أن تتحسن حالته لاحقًا.