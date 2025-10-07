قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده
شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية
دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية
فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين
إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد
مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب
الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس هذه اللحظة التاريخية
وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص
بالصور

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

كريم عاطف

بعد مرور عام واحد فقط على إطلاق الجيل الجديد من رام 1500 بمحرك الإعصار التوربيني المزدوج سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، قررت الشركة الأمريكية الاستجابة لمطالب عشاق الأداء القوي بإعادة المحرك الأسطوري هيمي V8 سعة 5.7 لتر في منتصف عام 2025، وهي خطوة سرعان ما أثبتت نجاحها الكبير في السوق الأمريكي.

وكشفت تقارير ستيلانتس الشركة المالكة لعلامة رام عن ارتفاع مبيعات رام 1500 بنسبة 10% خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث تم بيع 44,349 وحدة بين شهري يوليو وسبتمبر، فيما ارتفعت المبيعات الإجمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 4% لتصل إلى 143,264 شاحنة.

ورغم أن الشركة لم تفصح بعد عن توزيع المبيعات وفق نوع المحرك، فإنها أكدت أن نسخ رام المزودة بمحرك هيمي V8 تباع خلال خمسة أيام فقط من وصولها إلى المعارض، وهو رقم غير مسبوق في السوق الأمريكي، خاصة عند مقارنته بمتوسط مبيعات السيارات الأخرى الذي يتراوح بين 20 و30 يوما. 

ويعني ذلك أن رام 1500 قد تكون أسرع شاحنة مبيعا في الولايات المتحدة بهامش تفوق واضح على منافسيها.

وتتوقع الشركة أن يتباطأ هذا الإيقاع تدريجيا مع زيادة الإنتاج، إلا أنها أشارت إلى أن الطلبات الحالية تفوق القدرة التصنيعية، ما يؤكد استمرار الطلب القوي على محركات الثمانية سلندرات التي يراها عشاق رام رمزا للأداء الأمريكي الأصيل.

ويأمل مسؤولو ستيلانتس أن ينعكس هذا النجاح على علامات أخرى تابعة للمجموعة، أبرزها دودج تشارجر، التي تستعد لإعادة تقديم نسخ تعمل بالبنزين بعد الأداء التجاري المحدود لإصداراتها الكهربائية الحديثة.

