الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

في لفتة إنسانية، زار الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، للاطمئنان على حالته الصحية، في أحد المستشفيات.

تعرض الدكتور أحمد عمر هاشم لوعكة صحية

أعلنت صفحة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن تدهور حالته الصحية حيث كان يعاني من وعكة صحية منذ فترة استلزمت تواجده بالمستشفى. 

وكتبت صفحة الدكتور أحمد عمر هاشم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "نرجو من الجميع الدعاء بصدقٍ وخالص النية للدكتور أحمد عمر هاشم بأن يمنَّ الله عليه بالشفاء العاجل ويُلبسه ثوب الصحة والعافية ويُعيده إلى ميادين العلم والدعوة سالمًا معافى إنه ولي ذلك والقادر عليه".

تدهور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

يذكر أن الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف نقل على أثر وعكة صحية مفاجئة في شهر يوليو الماضي إلى أحد المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس، ثم استقرت حالته الصحية بعد فترة.

وقال مصدر في تصريح لـ“صدى البلد”: إن الدكتور أحمد عمر هاشم خضع لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية الشاملة، للاطمئنان على حالته الصحية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الأطباء أوصوا ببقائه تحت الملاحظة بالمستشفى لمدة يومين كحد أقصى، لضمان استقرار حالته والاطلاع على نتائج التحاليل بدقة.

وأضاف المصدر، أن الفريق الطبي لاحظ تحسنا واستقرارا في حالة الدكتور أحمد عمر هاشم الصحية فقرر استكمال علاجه خارج المستشفى، مع التأكيد على ضرورة راحته التامة.

شيخ الأزهر أحمد عمر هاشم عمر هاشم الحالة الصحية المرض الدكتور أحمد عمر هاشم

