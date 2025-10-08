قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية، قطاع حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، الموافق 15 أكتوبر 2025، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة تجاه كافة فئات المجتمع، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وفي هذا السياق، وجّهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خالص التقدير والامتنان لوزارة الداخلية ولقطاع حقوق الإنسان برئاسة اللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية، على هذا الجهد الإنساني النبيل، الذي يعكس توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

وأكدت إيمان كريم، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يعتز بالتعاون المستمر مع وزارة الداخلية، والذي يجسد مفهوم الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة لتحقيق العدالة والمساواة وإعلاء قيم المواطنة، مشيرةً إلى أن مثل هذه المبادرات تمثل نموذجًا يحتذى به في ترسيخ ثقافة الدعم والدمج لذوي الإعاقة في الجمهورية الجديدة.

وأشارت أن المبادرة تتضمن استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل مجانًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الحاصلين على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك خلال الفترة من 15 أكتوبر ولمدة أسبوع كامل بجميع محافظات الجمهورية، تأكيدًا على حرص الوزارة على تسهيل حصول المواطنين من ذوي الإعاقة على الخدمات الشرطية دون أي أعباء.

كما تشمل الفعاليات، تنظيم زيارات لطلبة مدارس ذوي الإعاقة البصرية، وإقامة احتفاليات لهم داخل أندية الشرطة في مختلف المحافظات، وتقديم الدعم والمساندة المعنوية والهدايا العينية بمناسبة الاحتفال بالعصا البيضاء، في إطار الدمج المجتمعي الحقيقي لهذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن.

