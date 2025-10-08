إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية

أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية، قطاع حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، الموافق 15 أكتوبر 2025، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة تجاه كافة فئات المجتمع، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وفي هذا السياق، وجّهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خالص التقدير والامتنان لوزارة الداخلية ولقطاع حقوق الإنسان برئاسة اللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية، على هذا الجهد الإنساني النبيل، الذي يعكس توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

وأكدت إيمان كريم، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يعتز بالتعاون المستمر مع وزارة الداخلية، والذي يجسد مفهوم الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة لتحقيق العدالة والمساواة وإعلاء قيم المواطنة، مشيرةً إلى أن مثل هذه المبادرات تمثل نموذجًا يحتذى به في ترسيخ ثقافة الدعم والدمج لذوي الإعاقة في الجمهورية الجديدة.

وأشارت أن المبادرة تتضمن استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل مجانًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الحاصلين على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك خلال الفترة من 15 أكتوبر ولمدة أسبوع كامل بجميع محافظات الجمهورية، تأكيدًا على حرص الوزارة على تسهيل حصول المواطنين من ذوي الإعاقة على الخدمات الشرطية دون أي أعباء.

كما تشمل الفعاليات، تنظيم زيارات لطلبة مدارس ذوي الإعاقة البصرية، وإقامة احتفاليات لهم داخل أندية الشرطة في مختلف المحافظات، وتقديم الدعم والمساندة المعنوية والهدايا العينية بمناسبة الاحتفال بالعصا البيضاء، في إطار الدمج المجتمعي الحقيقي لهذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن.