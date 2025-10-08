قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
بالصور

خلال سبتمبر.. تعرف على علامات السيارات الأعلى ترخيصا في مصر

كريم عاطف

شهد شهر سبتمبر 2025 ارتفاعا ملحوظا في عدد السيارات المتنوعة التي تم التأمين الإجباري عليها وتم ترخيصها، حيث سجلت 56690 مركبة زيرو، بنسبة ارتفاع 8% عن الشهر السابق، وفقا لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.

سوق السيارات

بلغ إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1912 مركبة موديل 2022، و1406 مركبة موديل 2023، و2765 مركبة موديل 2024، و30647 مركبة موديل 2025، و19960 مركبة موديل 2026، هذه الأرقام تعكس ثقة المواطنين في سوق السيارات وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد المحلي.

و تصدرت نيسان قائمة السيارات الملاكي الأعلى ترخيصا خلال سبتمبر 2025، بواقع 2337 سيارة، وتوزعت مبيعات نيسان بين 1449 سيارة صنى، و575 سيارة سنترا، و150 سيارة قشقاى، وسيارة واحدة باترول، هذه النتائج تعكس شعبية علامة نيسان في السوق المحلية وقوة موديلاتها.

سوق السيارات

وحلت إم جى في المركز الثاني بتسجيلها 2179 سيارة، من بينها 810 سيارات زد اس، و459 سيارة ام جى 1، و355 سيارة ام جى 5، فيما جاءت هيونداى في المركز الثالث بواقع 1811 سيارة، من بينها 657 سيارة توسان، و553 سيارة النترا. 

وجاء ترتيب المراكز من الرابع إلى السابع على النحو التالي: شيرى في المركز الرابع بواقع 1725 سيارة، وكيا في المركز الخامس بواقع 1155 سيارة، وجيتور في المركز السادس بواقع 875 سيارة .

سوق السيارات المستعملة

كما جاءت مرسيدس في المركز السابع بواقع 719 سيارة هذه النتائج تعكس تنوع وتعدد العلامات التجارية في السوق المحلية، والمركز الثامن شيفورولية بواقع 707 سيارة وفى المركز ‏التاسع سكودا باقع 619 سيارة وفى المركز العاشر  بى ‏واى دى بواقع 545 سيارة.

انهيار سوق السيارات الإسرائيلي

أما في المركز الحادى عشر ‏سواست بواقع 544 سيارة فى ثانى ظهور لها بعد نحو ‏شهرين من طرحها فى السوق المحلية، وفى المركز ‏الثانى عشر فولكس فاجن بواقع 419 سيارة، والمركز الثالث ‏عشر ميتسوبيشى بواقع 289 سيارة وفى المركز الرابع ‏عشر شانجان بواقع 404 سيارة ، وفى المركز الخامس ‏عشر رينو بواقع 353 سيارة .

السيارات التأمين الإجباري المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري المركبات نيسان

خلال سبتمبر.. تعرف على علامات السيارات الأعلى ترخيصا في مصر

