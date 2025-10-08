قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انهيار أرضي يبتلع حافلة في الهند .. والضحايا بالعشرات | شاهد
عنده خبرات كبيرة.. ميدو يعلق على اقتراب «جيس ثورب» من تدريب الأهلي
تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
جاهزون للانتصار .. عضو الجبلاية يطمئن الجماهير المصرية قبل مواجهة جيبوتي|فيديو
ليلة ساخنة أمام مجمع محاكم سوهاج.. مرشحو البرلمان يبيتون أمام المحاكم لتقديم أوراقهم
هواتف تكشف الجريمة.. القبض على فتاتين بسبب فيديوهات رقص فاضحة بالقاهرة
ناقد رياضي: المدرب الأجنبي لا يحب «الدوشة».. والاستقرار سر نجاح الأهلي
بوتين يكشف المساحة التي يسيطر عليها الجيش الروسي في أوكرانيا
مصر في قلب اليونسكو .. فوز خالد العناني تتويج لتاريخ من الحضارة والريادة الثقافية
مستشار عسكري: مباحثات شرم الشيخ امتداد للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية
كيف تتخلص من الكوابيس أثناء النوم؟.. بـ 4 آيات اقرأها على الفراش
يستحق التقدير.. ميدو يعلق على تجاهل الخطيب لـ حسام غالي
الصين تشتري معدات صناعة الشرائح بـ 38 مليار دولار

الصين
الصين
احمد الشريف

أظهر تقرير حديث للكونجرس الأمريكي أن شركات صناعة الشرائح الصينية أنفقت نحو 38 مليار دولار خلال العام الماضي على شراء معدات متطورة من شركات أمريكية وحلفائها، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة منذ 2022 للحد من قدرة الصين على تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة. 

تضم هذه المعدات  أدوات لأكبر خمس شركات في المجال: Applied Materials، Lam Research، KLA، ASML، وTokyo Electron، ما يمثل 39% من مبيعاتهم المجمعة لتلك السنة.

ثغرات في السياسات الدولية ونتائج متباينة

ورغم أن السياسات الأمريكية كانت تهدف لحرمان الصين من أدوات صناعة الشرائح الأكثر تقدماً لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كشف التقرير عن ثغرات وتناقضات في اللوائح بين أمريكا، اليابان، وهولندا، سمحت لمصنّعين أجانب باستمرار توريد المعدات إلى الصين. 

لذا يطالب مشرعون أمريكيون باتخاذ موقف أكثر تشدداً وتوحيد اللوائح لضمان فعالية الرقابة وتضييق المجال أمام شركات صينية مثل SwaySure، Pengxinxu، وSiEn ذات الصلة المزعومة بهواوي.

آثار المنافسة العالمية والمخاوف الاستراتيجية

تسعى الصين إلى بناء سلسلة توريد عالية الاكتفاء في صناعة الشرائح، ما قد يؤثر على التوازن الاستراتيجي العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية، بحسب مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية. 

ويشير التقرير إلى أن هذا التطور يزيد من تعقيد المنافسة التكنولوجية ويُلزم الدول الحليفة بتعزيز التنسيق وتوسيع دائرة الحظر لتشمل المكونات الأساسية لصناعة المعدات نفسها.

الصين مليار دولار الولايات المتحدة

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

نادي الزمالك

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

التعليم

برلماني: تطوير التعليم أولوية لبناء جيل قادر على مواكبة العصر

انتخابات مجلس النواب

قانون جديد يضمن حق المواطنين في تصحيح بياناتهم الانتخابية طوال العام | تفاصيل

النمو الاقتصادي

نائب بالشيوخ: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة لتحفيز النمو الاقتصادي

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة
بدون تكييف أو مروحة.. 5 حيل ذكية لتعطير وتهوية المنزل في الشتاء

طرق طبيعية وفعالة للتهوية المنزل والفرش
تحذير خطير.. علبة واحدة من المشروبات الغازية يوميا قد تدمر الكبد وتسبب مرضا قاتلا

مخاطر المشروبات الغازية على الكبد
ريحة فم طفلك غريبة؟.. 7 أسباب لا تخطر على بالك وراء رائحة الفم الكريهة عند الأطفال وطرق علاجها

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

