قفزة عملاقة في الأداء: هاتف Galaxy S26 مرشح ليصبح قوة خارقة بفضل شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5 وتقنية UFS 4.1

كشفت كوالكوم مؤخراً عن شريحتها الرائدة الجديدة للهواتف عالية المواصفات التي تعمل بنظام أندرويد، وهي Snapdragon 8 Elite Gen 5، والتي لا تعد بزيادة في السرعة وكفاءة الطاقة فحسب، بل تمهد الطريق لجيل جديد من الأداء الخارق في الهواتف القادمة، أبرزها سلسلة Galaxy S26 من سامسونج.

تسارع الأداء بتقنية التخزين وذاكرة الوصول العشوائي الجديدة

تأتي شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5 بتحسينات جذرية، حيث أصبحت أسرع بنسبة 20% وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 35% مقارنة بسابقتها، Snapdragon 8 Elite. الأهم من ذلك، أن الشريحة الجديدة تدعم معيار التخزين UFS 4.1 (Universal Flash Storage 4.1).

1. تقنية UFS 4.1: سرعة استجابة فائقة

من المتوقع أن تكون عائلة Galaxy S26 هي أولى الهواتف الرائدة التي تدعم معيار UFS 4.1، مستفيدة من قفزة تاريخية سابقة عندما كان Galaxy S23 من أوائل الأجهزة التي دعمت UFS 4.0.

ماذا يعني ذلك للمستخدم؟ ستعمل هذه التقنية على تسريع الوصول إلى البيانات وتقليل التأخير بشكل كبير، مما يجعل الهاتف يبدو أكثر استجابة وسلاسة في الاستخدام اليومي.

الذكاء الاصطناعي يستفيد: ستظهر هذه السرعة بوضوح عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث سيستغرق الهاتف وقتاً أقل لتوليد الاستجابات، وتحرير الصور، وترجمة النصوص، بفضل سرعات القراءة والكتابة الأعلى للتخزين.

حجم أصغر للمكونات: من المتوقع أن تستخدم سامسونج حلول UFS 4.1 من شركة Micron، والتي تأتي في حزم أصغر حجماً، مما يوفر مساحة داخلية في تصميم الهاتف.

2. ذاكرة RAM أكثر كفاءة: LPDDR5X (1γ)

من المرجح أن تدعم سامسونج هذه التغييرات بدمج أحدث تقنيات ذاكرة الوصول العشوائي، وهي تقنية 1γ LPDDR5X المحسّنة.

أداء وكفاءة: ستعمل هذه الذاكرة على تحسين الاستجابة العامة للهاتف مع كونها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

توفير المساحة: مثل مكونات التخزين، ستأتي حزم ذاكرة LPDDR5X الجديدة هذه في عبوات أصغر، مما يحرر مساحة إضافية داخل جسم الهاتف.

Galaxy S26 كقوة أداء خارقة

باعتماد هذه التقنيات الجديدة، إلى جانب إصدار خاص بـ "Galaxy" من شريحة كوالكوم، سيعزز Galaxy S26 موقعه كـ "قوة أداء خارقة"، متفوقاً بشكل واضح على منافسين مثل سلسلة Pixel 10 التي شحنت بتقنية التخزين UFS 4.0 رغم توفر معيار UFS 4.1 وقت إطلاقها.

وعلى الرغم من أن المكونات الأصغر حجماً ستوفر مساحة، تشير التوقعات إلى أنه من غير المرجح أن تستغل سامسونج هذه المساحة لزيادة سعة البطارية في طراز Galaxy S26 Ultra.

ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في القوة والكفاءة، إلى جانب ترقية محتملة لـ سرعات الشحن