بيراميدز يهزم الأهلي بثنائية نظيفة في الدوري
البنوك تبحث تفعيل قرارات خفض الفائدة .. غدا
مفاجآت في اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر .. كيف يفكر العميد؟
حادث انقلاب قطار مطروح.. التفاصيل الكاملة لإصابة 104 ركاب ووفاة 3 آخرين| فيديو وصور
طرح فيلم The Incredibles 3 في السينمات عام 2028
75 دقيقة .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بهدفي الكرتي بالدوري
حادث قطار مطروح.. تشكيل لجنة للتحقيق بعضوية الرقابة الإدارية والنيابة
900 منذ بداية الحرب .. الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـ.ــتل جندي جديد جنوب غزة
بيراميدز يحرز الهدف الثاني في شباك الأهلي بأقدام وليد الكرتي
ميهمنيش الحكومة .. تفاصيل جديدة بشأن أبطال فيديو مشاجرة المرج
مديحة حمدي لـ صدى البلد: لم أعتزل الفن وفخورة بأعمالي.. فيديو
الصحة: خروج 89 مصابا في حادث قطار مطروح من المستشفى ويتبقى 15 فقط
هل انتهى عصر Elite؟.. تسريبات تكشف عن عودة كوالكوم لتسميتها المربكة Gen مع معالجها الأقوى القادم

Elite
Elite
احمد الشريف

كشف تسريب جديد أن شركة كوالكوم، التي تستعد لإطلاق معالجها الرائد الجديد في أواخر سبتمبر المقبل، قد تتخلى عن علامتها التجارية الحديثة "Snapdragon 8 Elite" وتعود إلى نظام التسمية السابق "Gen" الذي أثار الكثير من الارتباك.

وأشار المسرّب الشهير "Digital Chat Station" إلى أن المعالج الجديد، الذي سيخلف شريحة Snapdragon 8 Elite، قد يتم إطلاقه تحت اسم Snapdragon 8 Elite Gen 5.

ورغم أن الاسم ليس نهائيًا بعد، إلا أن العودة إلى علامة "Gen" تبدو منطقية في ظل محفظة منتجات كوالكوم الحالية.

فك شفرة الاسم المربك

قد يبدو اسم "Gen 5" محيرًا في البداية، لكنه في الواقع استمرار لتسمية Snapdragon 8 Gen 3. فشريحة Snapdragon 8 Elite التي صدرت العام الماضي كانت فعليًا بمثابة "Gen 4" (الجيل الرابع)، على الرغم من أنها لم تحمل هذا الاسم،  وبالتالي، فإن الشريحة التالية ستكون منطقيًا هي "Gen 5".

ولزيادة الارتباك، تخطط كوالكوم أيضًا لإصدار شريحة أخرى شبه رائدة قد تحمل اسم Snapdragon 8 Gen 5 (بدون كلمة Elite)، والتي ستكون أقل في الأداء من الشريحة العليا ولكنها أقوى من شريحة Snapdragon 8 Elite للعام الماضي.

تاريخ من الفوضى في التسميات

إن وصف نظام تسمية كوالكوم بالفوضوي هو أقل ما يقال، فقد انتقلت أسماء أفضل شرائح الشركة من Snapdragon 865 إلى 888 ثم إلى 8 Gen 1. وبعد ثلاث سنوات فقط، حصلنا على 8 Elite، ويبدو أن هذه العلامة التجارية محكوم عليها بالاختفاء أيضًا.

في المقابل، تتمتع شرائح آبل التي تصنعها بأسماء يمكن التنبؤ بها بسهولة. فالمعالجات داخل هواتف iPhone 16 كانت A18 و A18 Pro، ومن شبه المؤكد أن هواتف iPhone 17 ستحتوي على شرائح A19 و A19 Pro.

سيتم الكشف عن الأسماء الرسمية لشرائح كوالكوم الجديدة في "قمة سنابدراجون" القادمة، المقرر عقدها في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر، على أن تصل أولى الأجهزة التي تستخدمها في أكتوبر.

ورغم أن معظم الناس لا يفكرون في اسم المعالج داخل هواتفهم، إلا أن كوالكوم يمكنها أن تفعل ما هو أفضل. فتسمياتها مربكة حتى بالنسبة لي كمهتم بالموضوع، لقد فقدت الأمل بالفعل في الحصول على أسماء منطقية، ولكني أتوسل من أجل القليل من الاتساق على الأقل.

Elite Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8

