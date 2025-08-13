قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمزي عودة: الانقسام الداخلي في إسرائيل يضعف نتنياهو وقد يسرّع الدعوة لانتخابات
بدائل شهادات الـ27% في البنوك| تفاصيل العوائد وخيارات الاستثمار الآمن.. واقتصادي يوضح مميزاتها
رئيس أركان جيش الاحتلال يصادق على خطة لاحتلال مدينة غزة
بسبب زيادة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على أحد الركاب
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لإنهاء الحرب على غزة
أفعال خادشة لفتاة.. القبض على مالكي مخبز بالشرقية
أخبار التكنولوجيا.. بمعالج قوي لعشاق الفخامة إليك أفضل هاتف من POCOا وأهم مواصفات مواصفات هاتف Realme GT 8 Pro

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

لمنافسة آبل وميتا.. فيفو تعمل على نظارات واقع مختلط جديدة

أعلنت شركة فيفو رسميًا عن إطلاق نظارتها الجديدة للواقع المختلط، Vivo Vision Exploration Edition، في 21 أغسطس في الصين. في عام 2023، أطلقت HTC نظارة Vivo XR Elite كأول نظارة واقع مختلط في العالم تعمل بنظام أندرويد. وستكون Vivo Vision ثاني نظارة واقع مختلط من علامة تجارية معروفة تعمل بنظام أندرويد. إليك أهم مواصفاتها

هل حُذفت صورك عن طريق الخطأ على هاتف سامسونج؟ إليك كيفية استعادتها

هل حُذفت صورك عن طريق الخطأ على هاتف سامسونج؟ إليك كيفية استعادتها فقد يكون فقدان صورك الثمينة على هاتف سامسونج أمرًا مُرهقًا. سواءً كان ذلك بسبب عطل في بطاقة SD، أو خلل في البرنامج، أو حذف غير مقصود، فالخبر السار هو إمكانية استعادتها في معظم الحالات وإليك أماكن تخزين صور سامسونج، وطرق استعادتها المختلفة، ونصائح لتجنب فقدانها في المستقبل.

عرض شراء مقابل 34.5 مليار دولار.. هل تبيع جوجل «كروم»؟

في خطوة غير مسبوقة، عرض محرك البحث بالذكاء الاصطناعي Perplexity شراء Chrome من Google مقابل 34.5 مليار دولار نقدًا في عرض غير مرغوب فيه

أبلغت شركة بيربلكسيتي شركة تي سي أن شروط العرض تتضمن التزامًا بالحفاظ على محرك كروم، وهو محرك كروميوم الأساسي، ومواصلة الاستثمار فيه. ويتضمن عرض بيربلكسيتي وعدًا باستثمار 3 مليارات دولار في مشروع كروميوم مفتوح المصدر.

بمعالج قوي وبطارية ضخمة لعشاق الفخامة.. هاتف جديد من POCOا

أطلقت شركة بوكو هاتفها الجديد Poco M7 Plus 5G في الهند، موسّعةً بذلك سلسلة هواتف M7 التي تضمّ حاليًا هاتفي Poco M7 5G و M7 Pro 5G ومن أبرز مميزاته شاشة كبيرة بقياس 6.9 بوصة مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، ومعالج Snapdragon 6s من الجيل الثالث، وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 33 واط. إليك المواصفات والميزات وتفاصيل الأسعار الكاملة.

شاشة OLED وبطارية جبارة .. إليك مواصفات هاتف Realme GT 8 Pro

تستعد شركات الهواتف الذكية الصينية لإطلاق هواتف رائدة جديدة في الأشهر الأخيرة من هذا العام في الصين. وبينما يُتوقع أن تكون شاومي هي الشركة الوحيدة التي ستُطلق سلسلة هواتف شاومي 16 الرائدة في سبتمبر، من المتوقع أن تُطلق العديد من الشركات الأخرى هواتف رائدة جديدة في أكتوبر.

شيفروليه
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.
