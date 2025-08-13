بمعالج قوي وبطارية ضخمة لعشاق الفخامة.. هاتف جديد من POCO

أطلقت شركة بوكو هاتفها الجديد Poco M7 Plus 5G في الهند، موسّعةً بذلك سلسلة هواتف M7 التي تضمّ حاليًا هاتفي Poco M7 5G و M7 Pro 5G ومن أبرز مميزاته شاشة كبيرة بقياس 6.9 بوصة مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، ومعالج Snapdragon 6s من الجيل الثالث، وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 33 واط. إليك المواصفات والميزات وتفاصيل الأسعار الكاملة.

مواصفات ومميزات Poco M7 Plus 5G



يبلغ مقاس هاتف Poco M7 Plus 5G 168.48 × 80.45 × 8.4 ملم، ويزن 217 غرامًا، ويأتي بتصنيف IP64 لمقاومة الغبار والماء.

أما الواجهة الأمامية، فتتميز بشاشة LCD عالية الدقة FHD+ بقياس 6.9 بوصة، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز ودرجة سطوع قصوى تبلغ 850 شمعة.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6s من الجيل الثالث. ويتوفر بخيارين للذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة تصل إلى 8 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي افتراضية (RAM) بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 2.2 بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD. يعمل الجهاز ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط والشحن العكسي بقوة 18 واط.

هاتف Poco M7 Plus 5G

يعمل هاتف Poco M7 Plus 5G بنظام Android 15 مع نظام HyperOS، وتَعِد الشركة بتحديثين رئيسيين لنظام Android، بالإضافة إلى أربع سنوات من تحديثات الأمان.

أما بالنسبة للتصوير، فيأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، مزودة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. وتشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة جانبي، ومكبر صوت واحد، ومنفذ USB-C، وجهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء.

سعر وتوافر Poco M7 Plus 5G

يتوفر هاتف Poco M7 Plus 5G بنسختين: 6 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 13,999 روبية هندية، و8 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 14,999 روبية هندية. تشمل خيارات الألوان الأزرق ، والأسود، والفضي

سيُطرح الجهاز للبيع ابتداءً من 19 أغسطس عبر Flipkart. تشمل عروض الإطلاق خصمًا بنكيًا فوريًا بقيمة 1000 روبية هندية أو مكافأة استبدال بقيمة 1000 روبية هندية.