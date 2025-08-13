قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاول مرة.. جني محصول القطن طويل التيلة بجنوب سيناء وسط فرحة المزارعين
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد التي تقبل من 55% علمي وأدبي
وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز ويطمئن على تأمين إمدادات محطات الكهرباء خلال الموجة الحارة
موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتقويض الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا
للملاك والمستأجرين.. بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية أول ديسمبر
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال غزة
123 شهيدًا و437 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة وسط تصعيد إسرائيلي عنيف
وضع لها مخدرا في العصير.. شاب يستدرج فتاة ويعتدي عليها في حلوان
النهارده وبكره ذروة الموجة الحارة.. والدرجات الكبرى قد تصل 49 مئوية
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور – الأربعاء 13 أغسطس 2025
المغرب .. معتقلو حراك الريف يضربون عن الطعام تضامنًا مع غزة والسودان
ضبط 62 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا بالإسكندرية والبحيرة
بمعالج قوي وبطارية ضخمة لعشاق الفخامة.. هاتف جديد من POCO

هاتف بوكو
هاتف بوكو
لمياء الياسين

أطلقت شركة بوكو هاتفها الجديد Poco M7 Plus 5G في الهند، موسّعةً بذلك سلسلة هواتف M7 التي تضمّ حاليًا هاتفي Poco M7 5G و M7 Pro 5G ومن أبرز مميزاته شاشة كبيرة بقياس 6.9 بوصة مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، ومعالج Snapdragon 6s من الجيل الثالث، وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 33 واط. إليك المواصفات والميزات وتفاصيل الأسعار الكاملة.

مواصفات ومميزات Poco M7 Plus 5G
 

يبلغ مقاس هاتف Poco M7 Plus 5G 168.48 × 80.45 × 8.4 ملم، ويزن 217 غرامًا، ويأتي بتصنيف IP64 لمقاومة الغبار والماء. 

أما الواجهة الأمامية، فتتميز بشاشة LCD عالية الدقة FHD+ بقياس 6.9 بوصة، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز ودرجة سطوع قصوى تبلغ 850 شمعة.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6s من الجيل الثالث. ويتوفر بخيارين للذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة تصل إلى 8 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي افتراضية (RAM) بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 2.2 بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD. يعمل الجهاز ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط والشحن العكسي بقوة 18 واط.

هاتف Poco M7 Plus 5G

 يعمل هاتف Poco M7 Plus 5G بنظام Android 15 مع نظام HyperOS، وتَعِد الشركة بتحديثين رئيسيين لنظام Android، بالإضافة إلى أربع سنوات من تحديثات الأمان.

 أما بالنسبة للتصوير، فيأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، مزودة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. وتشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة جانبي، ومكبر صوت واحد، ومنفذ USB-C، وجهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء.

سعر وتوافر Poco M7 Plus 5G

يتوفر هاتف Poco M7 Plus 5G بنسختين: 6 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 13,999 روبية هندية، و8 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 14,999 روبية هندية. تشمل خيارات الألوان الأزرق ، والأسود، والفضي 

 سيُطرح الجهاز للبيع ابتداءً من 19 أغسطس عبر Flipkart. تشمل عروض الإطلاق خصمًا بنكيًا فوريًا بقيمة 1000 روبية هندية  أو مكافأة استبدال بقيمة 1000 روبية هندية.

