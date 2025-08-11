قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تعلن فتح المستشفيات التعليمية للتقديم على الدبلومة المهنية للقسطرة
منها مترو الإنفاق.. وزير الصناعة يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لمتابعة المشروعات
"الوزراء": مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الملح بفضل موقعها الجغرافي
الرئاسة الفلسطينية: استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 11-8-2025
وصول أول قطار من قطارات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو في مايو 2026
أنس الشريف ومحمد قريقع| إسرائيل تواصل استهداف الصحفيين في غزة.. وهذه لحظاتهما الأخيرة
فيديوهات خادشة وملابس غير لائقة.. البلوجر جومانا نستون تواجه هذه العقوبة
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
تكنولوجيا وسيارات

هاتف Realme GT 8 Pro.. شاشة OLED وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير

هاتف Realme GT 8
هاتف Realme GT 8
لمياء الياسين

أكدت شركة Realme بالفعل الإعلان عن سلسلة هواتف Realme GT 8 في أكتوبر بالصين ستتضمن جهازين، Realme GT 8 وGT 8 Pro. 

وحتى الآن، ركزت التسريبات بشكل رئيسي على إصدار Pro، ولكن ظهر الآن تسريب جديد على Weibo يكشف أن هاتف Realme GT 8 سيكون جهازًا أصغر حجمًا مقارنةً بإصدار Pro. 

وقد كشف التسريب عن شاشة وسعة بطارية الطراز القياسي.

مواصفات هاتف Realme GT 8 Pro

أشارت التقارير إلى أن هاتف Realme GT 8 Pro سيحتوي على شاشة OLED بدقة 2K بقياس 6.85 بوصة .

 أما بالنسبة للطراز القياسي، فيشير التسريب إلى أنه سيكون جهازًا أصغر حجمًا، إذ سيحتوي على شاشة مسطحة بقياس 6.6 بوصة.


على الرغم من شاشته الأصغر نسبيًا، يُشير التسريب الجديد إلى أن هاتف Realme GT 8 قد يحتوي على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير تقريبًا. ولم يكشف المُسرب أي شيء آخر عن الجهاز. 

تشير الشائعات إلى أن كلاً من GT 8 وGT 8 Pro سيحتويان على معالج Snapdragon 8 Elite 2 من الجيل التالي.

ميزات هاتف Realme GT 8 Pro

من المتوقع أيضًا أن تأتي سلسلة GT 8 بتصميم مُحسّن مقارنةً بالجيل السابق. ومن أبرز مميزات هاتفي GT 8 أنه سيعملان بنظام Android 16 المُستند إلى واجهة تحديث Realme UI 7 من الجيل التالي.

وفقًا للتقارير، من المتوقع أن يضم إعداد الكاميرا الخلفية لهاتف Realme GT 8 Pro كاميرا مقربة بدقة 200 ميجابكسل ومكبري صوت مزدوجين، وإطار معدني متوسط، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة.

ووفقا للتسريبات أيضًا أن هاتف Realme GT 8 Pro سيكون أغلى من سابقه. 

فبينما كان سعر GT 7 Pro 3,599 يوانًا (حوالي 500 دولار أمريكي) عند إطلاقه، من المحتمل أن يبدأ سعر GT 8 Pro من 3,999 يوانًا (حوالي 555 دولارًا أمريكيًا).

هواتف Realme GT 8

