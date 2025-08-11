هاتف Realme GT 8 Pro.. شاشة OLED وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير

أكدت شركة Realme بالفعل الإعلان عن سلسلة هواتف Realme GT 8 في أكتوبر بالصين ستتضمن جهازين، Realme GT 8 وGT 8 Pro.

وحتى الآن، ركزت التسريبات بشكل رئيسي على إصدار Pro، ولكن ظهر الآن تسريب جديد على Weibo يكشف أن هاتف Realme GT 8 سيكون جهازًا أصغر حجمًا مقارنةً بإصدار Pro.

وقد كشف التسريب عن شاشة وسعة بطارية الطراز القياسي.

مواصفات هاتف Realme GT 8 Pro

أشارت التقارير إلى أن هاتف Realme GT 8 Pro سيحتوي على شاشة OLED بدقة 2K بقياس 6.85 بوصة .

أما بالنسبة للطراز القياسي، فيشير التسريب إلى أنه سيكون جهازًا أصغر حجمًا، إذ سيحتوي على شاشة مسطحة بقياس 6.6 بوصة.



على الرغم من شاشته الأصغر نسبيًا، يُشير التسريب الجديد إلى أن هاتف Realme GT 8 قد يحتوي على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير تقريبًا. ولم يكشف المُسرب أي شيء آخر عن الجهاز.

تشير الشائعات إلى أن كلاً من GT 8 وGT 8 Pro سيحتويان على معالج Snapdragon 8 Elite 2 من الجيل التالي.

ميزات هاتف Realme GT 8 Pro

من المتوقع أيضًا أن تأتي سلسلة GT 8 بتصميم مُحسّن مقارنةً بالجيل السابق. ومن أبرز مميزات هاتفي GT 8 أنه سيعملان بنظام Android 16 المُستند إلى واجهة تحديث Realme UI 7 من الجيل التالي.

وفقًا للتقارير، من المتوقع أن يضم إعداد الكاميرا الخلفية لهاتف Realme GT 8 Pro كاميرا مقربة بدقة 200 ميجابكسل ومكبري صوت مزدوجين، وإطار معدني متوسط، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة.

ووفقا للتسريبات أيضًا أن هاتف Realme GT 8 Pro سيكون أغلى من سابقه.

فبينما كان سعر GT 7 Pro 3,599 يوانًا (حوالي 500 دولار أمريكي) عند إطلاقه، من المحتمل أن يبدأ سعر GT 8 Pro من 3,999 يوانًا (حوالي 555 دولارًا أمريكيًا).