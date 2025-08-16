Galaxy Z Flip 7 ينافس Honor Magic V Flip 2 رغم اختلاف المعالجات

قدمت سامسونج هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Flip 7 كأول طراز رائد في فئة الفليب لا يعتمد على معالج Snapdragon، بل يأتي مزودًا بمعالج Exynos 2500.

ورغم أن هذا المعالج لا يضاهي أداء Snapdragon 8 Elite الموجود في Motorola Razr Ultra 2025؛ إلا أنه قد يتمكن من منافسة هاتف فليب جديد قادم من هونر، وربما التفوق عليه في بعض اختبارات الأداء.

المنافس المرتقب من هونر

الهاتف المقصود هو Honor Magic V Flip 2، المتوقع الإعلان عنه في 21 أغسطس.

وتشير أحدث التسريبات من المسرب الشهير Digital Chat Station إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، على عكس الشائعات السابقة التي توقعت قدومه بمعالج Snapdragon 8s Gen 4.

ويتفوق أداء Snapdragon 8 Gen 3 أو يتراجع مقارنة بـ Exynos 2500 في اختبارات النواة الواحدة وتعدد الأنوية، تبعًا للجهاز الذي يعمل عليه، لكن في اختبارات الرسوميات ثلاثية الأبعاد، يتفوق Snapdragon 8 Gen 3 بشكل واضح على Exynos 2500.

تفوق في البطارية والمواصفات الأخرى

في جانب البطارية، من المتوقع أن يتفوق Honor Magic V Flip 2 ليس فقط على Z Flip 7 الذي يضم بطارية بسعة 4,300 مللي أمبير، بل على جميع الهواتف القابلة للطي الأخرى، بفضل بطارية ضخمة بسعة قد تصل إلى 5,500 مللي أمبير، وهي الأكبر في فئة الهواتف القابلة للطي على شكل صدفة إذا صحت التسريبات.



شاشة وكاميرات بمواصفات عالية

سيأتي الهاتف بشاشة داخلية LTPO OLED قياس 6.82 بوصة بدقة 2868×1232 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وزجاج فائق النحافة لمتانة أكبر.

والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 50 ميجابكسل، بينما يضم ظهر الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية 120 درجة.

المنافسة

رغم أن Honor Magic V Flip 2 قد يتفوق في البطارية والكاميرات وربما الرسوميات، فإن أداءه العام قد يقترب من مستوى Galaxy Z Flip 7، ما يجعل المنافسة بينهما قوية، خاصة لعشاق الهواتف القابلة للطي صغيرة الحجم.