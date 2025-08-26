قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل ولد النبي في 12 ربيع الأول؟.. اعرف الجواب الصحيح
كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا
خلال 24 ساعة.. 100 شهيد نتيجة الغارات الإسرائيلية في غزة
وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي
بتروجيت في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري
النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية في السكك الحديدية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-8-2025
اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب.. تعرف عليه
حبس 3 متهمين بصفع المواطنين دون سبب في شوارع القاهرة
هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب
ميدو: الزمالك لو أخد الدوري السنة دي هيتسحب منه
بعد سنوات من الانتظار.. مايكروسوفت تبدأ بإصلاح "فوضى" الوضع الليلي في ويندوز 11

احمد الشريف

في خطوة طال انتظارها من قبل ملايين المستخدمين، بدأت شركة مايكروسوفت أخيراً بمعالجة واحدة من أبرز الشكاوى المتعلقة بتصميم نظام التشغيل ويندوز 11، وهي مشكلة عدم اكتمال وتناسق "الوضع الليلي" (Dark Mode) الذي عانى من فجوات تصميمية مزعجة منذ إطلاقه لأول مرة.

وقدمت مايكروسوفت الوضع الليلي في نظام ويندوز 10، ومع استمراره في ويندوز 11، اشتكى المستخدمون من تجربة بصرية غير متجانسة. 

فبينما تتحول معظم الواجهات الحديثة مثل قائمة "إبدأ" والإعدادات ومتصفح الملفات إلى اللون الداكن، بقيت العديد من النوافذ والقوائم الحوارية القديمة الموروثة من إصدارات ويندوز السابقة ناصعة البياض، مما يخلق تبايناً حاداً ومزعجاً للعين، خاصة في البيئات منخفضة الإضاءة.

التحديثات الجديدة تعالج النوافذ المنبثقة

وفقًا لأحدث الإصدارات التجريبية التي طرحتها مايكروسوفت لمشتركي برنامج "Windows Insider"، بدأت الشركة في تطبيق الوضع الليلي على عناصر كانت مهملة سابقًا. 

وتشير التقارير والمراجعات الأولية إلى أن التحديثات الجديدة تجلب المظهر الداكن إلى النوافذ الحوارية الخاصة بعمليات الملفات، وهي النوافذ التي تظهر عند نسخ أو نقل أو حذف الملفات والمجلدات.

هذا التغيير، على بساطته، يعتبر خطوة مهمة نحو توحيد لغة التصميم في النظام بأكمله، ويعالج مصدر إزعاج يومي للعديد من المستخدمين الذين يفضلون السمات الداكنة لتقليل إجهاد العين وتوفير طاقة الشاشات من نوع OLED.

الإصلاح لا يزال قيد التنفيذ

على الرغم من أن هذه الخطوة لاقت ترحيباً واسعاً، إلا أن التقارير تشير إلى أن العمل لم يكتمل بعد. 

ففي الإصدارات التجريبية الحالية، بينما أصبحت خلفية نوافذ عمليات الملفات داكنة، لا تزال بعض العناصر بداخلها، مثل أزرار "متابعة" و"تخطي"، تظهر بتصميمها الفاتح القديم، مما يوحي بأن عملية التحديث تتم على مراحل.

كما أن هناك أجزاء رئيسية أخرى من النظام لم يصلها الإصلاح بعد، وأبرزها "لوحة التحكم" (Control Panel) الكلاسيكية، ونافذة "تشغيل" (Run)، ومدير المهام (Task Manager)، ونافذة خصائص الملفات، والتي لا تزال تعرض واجهات بيضاء بالكامل.

متى يصل التحديث للجميع؟

حتى الآن، تتوفر هذه التحسينات فقط للمشاركين في برنامج "Windows Insider" لاختبارها وتقديم الملاحظات. ولم تعلن مايكروسوفت عن موعد رسمي لوصول هذه الإصلاحات إلى النسخة النهائية والمستقرة من ويندوز 11. 

ومع ذلك، فإن ظهورها في القنوات التجريبية يعد مؤشراً قوياً على أن الشركة جادة هذه المرة في إنهاء حالة عدم الاتساق البصري التي استمرت لسنوات، ومن المتوقع أن تصل هذه التغييرات لجميع المستخدمين ضمن تحديث رئيسي قادم للنظام.

