الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مايكروسوفت تحت الضغط.. احتجاجات داخلية بسبب دعم إسرائيل في حرب غزة

شيماء عبد المنعم

نظم العشرات من موظفي مايكروسوفت الحاليين والسابقين اعتصاما داخل مقر الشركة في ريدموند، واشنطن، احتجاجا على ما وصفوه بـ “تواطؤ الشركة” في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة عبر خدماتها السحابية.

منطقة حرة داخل الحرم الرئيسي

المحتجون، الذين أعلنوا جزءا من الحرم الجامعي “منطقة حرة”، رفعوا لافتات كتب عليها: “انضم إلى انتفاضة العمال لا عمل من أجل الإبادة الجماعية”.

الفعالية نظمت من قبل مجموعة نشطاء تدعى “لا Azure للإبادة”، والتي تطالب مايكروسوفت بإنهاء عقودها مع الحكومة الإسرائيلية وسحب استثماراتها من إسرائيل.

الاحتجاج يأتي بعد فتح تحقيق داخلي

تأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من إعلان مايكروسوفت بدء مراجعة مستقلة للتحقق من تقارير تفيد بأن خدمات Azure السحابية التابعة لها تستخدم من قبل الجيش الإسرائيلي لأغراض مراقبة.

وكانت تقارير إعلامية، من بينها تحقيق نشر في صحيفة The Guardian وموقع +972 Magazine الإسرائيلي، قد أفادت بأن وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200 استخدمت منصة Azure لتخزين تسجيلات هواتف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن مايكروسوفت نفت علمها بمثل هذه الأنشطة، وقالت في بيان رسمي: “لا علم لنا بمراقبة المدنيين أو تسجيل محادثاتهم الهاتفية باستخدام خدماتنا. وبعد مراجعات شاملة، بما في ذلك مقابلات مع عشرات الموظفين وتحليل الوثائق، لم نعثر حتى الآن على أي دليل يشير إلى استخدام Azure أو تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لنا لاستهداف أو إيذاء المدنيين في النزاع الدائر في غزة”.

الموظفون يصعدون تحركاتهم

الموظف السابق حسام نصر، أحد المشاركين في الاعتصام، قال إن الإجراء جاء كـ رد فعل على ما اعتبره “استجابة باهتة” من الشركة، مضيفا: “شاهدت الصحفي أنس الشريف يواصل تغطيته من غزة رغم المجاعة والحصار والقصف. لقد تم استهدافه بشكل متعمد”.

من جانبها، قالت الموظفة نسرين جرادات: “كل ثانية تمر تجعل الوضع في فلسطين أكثر سوءا. المزيد من القتلى، المزيد من المصابين. حان الوقت للتصعيد بكل الوسائل الممكنة”.

سياق إنساني متدهور

يأتي هذا التصعيد في ظل تزايد التحذيرات من منظمات دولية حول الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من “انتشار واسع للمجاعة وسوء التغذية والأوبئة”، في حين تقدر السلطات الصحية في غزة عدد القتلى الفلسطينيين بأكثر من 62000 شخص منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية عقب هجمات 7 أكتوبر.

