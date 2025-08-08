قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يتخذ قرارا عاجلا بشأن الاحتياطي الفيدرالي.. وارتفاع أسعار الذهب
500 جنيه دفعة واحدة.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025
مصادر أمريكية: إقالة العديد من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي
آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس
اليوم وبمشاركة 21 ناديا.. انطلاق النسخة 67 للدوري المصري
سعر الدولار اليوم 8-8-2025
غليان في الشارع الإسرائيلي.. ونتنياهو يتهم المحتجين بـ"الأجندات الممولة"
قانون الإيجار القديم الجديد.. فترة انتقالية ومساكن بديلة للفئات غير القادرة
بوتين يفتح باب القمم.. والإمارات مرشحة لاستضافة لقاء ناري مع ترامب
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم
مقـ.تل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غارة اسرائيلية على مدينة زحلة في لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين.. إنستجرام يطرح ثلاث ميزات جديدة لتعزيز التواصل بين الأصدقاء

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
 

في أواخر عام 2021، اجتمع الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، مع قائد وحدة الاستخبارات الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي، المعروفة بـ “الوحدة 8200”، في مقر الشركة بولاية واشنطن، الهدف نقل كميات ضخمة من البيانات الاستخباراتية السرية إلى خوادم مايكروسوفت السحابية.

تسريب يكشف موعد إطلاق سلسلة آيفون 17.. أربعة طرازات أبرزها iPhone 17 Air

 

على الرغم من أن شركة آبل لم تعلن بعد بشكل رسمي عن موعد حدثها القادم، إلا أن تقريرا جديدا يعتقد أنه سرب تفاصيل الحدث المنتظر، كشف أن إطلاق سلسلة آيفون 17 سيكون في 9 سبتمبر 2025.


إنستجرام يطرح ثلاث ميزات جديدة لتعزيز التواصل بين الأصدقاء
 

أعلنت منصة إنستجرام، المملوكة لشركة ميتا، يوم الأربعاء عن إطلاق ثلاث ميزات جديدة تهدف إلى تسهيل التواصل بين المستخدمين وأصدقائهم، وتشمل: إعادة النشر Reposts، خريطة الأصدقاء Friend Map، وتبويب الأصدقاء في قسم الريلز Friends Feed in Reels.


 جوجل تنفي تراجع حركة الزيارات بسبب الذكاء الاصطناعي
 

في الوقت الذي تشير فيه العديد من الدراسات إلى أن استخدام ميزات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي وروبوتات المحادثة مثل ChatGPT يؤثر سلبا على حركة الزيارات إلى مواقع الناشرين، خرجت شركة جوجل عن صمتها لتنفي هذه الادعاءات وتقدم رواية مغايرة.


ChatGPT يضيف تحسينات لمراعاة الحالة النفسية للمستخدمين
 

في تحول واضح في توجهها، أعلنت شركة OpenAI، المطورة لتقنية ChatGPT، عن إدخال تغييرات جديدة تهدف إلى الحد من اعتماد المستخدمين العاطفي على روبوت المحادثة، خصوصا أولئك الذين يستخدمونه كـ بديل للمعالج النفسي أو الصديق المقرب.


تقلبات البيتكوين تهبط لأدنى مستوياتها منذ أكثر من عام
 

شهدت عملة البيتكوين انخفاضا ملحوظا في معدل تقلباتها خلال شهر يوليو الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، بحسب بيانات عدة جهات متخصصة.


الذكاء الاصطناعي يطرد البشر من وظائفهم.. ما هي الوظائف المهددة؟
 

يمكن للذكاء الاصطناعي العام أن يؤدي إلى أتمتة الوظائف في مجالات مثل خدمة العملاء، والمالية، والهندسة، مع خلق وظائف جديدة في مجالات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. 


واتساب يطلق ميزات جديدة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني
 

أعلنت منصة واتساب، المملوكة لشركة “ميتا”، عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين في التعرف على محاولات الاحتيال على المنصة. 


سامسونج Galaxy Z Fold 7 يلفت الأنظار بتصميمه الأنيق.. لكن ماذا عن المتانة؟
 

حظي هاتف سامسونج القابل للطي الجديد Galaxy Z Fold 7 باهتمام واسع منذ إطلاقه، بفضل تصميمه الأنحف وتقليل وضوح الخط الفاصل في الشاشة الداخلية. 


 

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية رسميًا

الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

مصلحة الضرائب

الضرائب ترد على مزاعم فحص حسابات وهواتف مشاهير التيك توك | خاص

ترشيحاتنا

بيراميدز

قائمة بيراميدز في مواجهة وادي دجلة بالدوري

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 7-8-2025

خلال الاجتماع

وزير قطاع الأعمال العام يعقد لقاء مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

بالصور

على البحر.. داليا مصطفى تستعرض جمالها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

خالد الرسام
خالد الرسام
خالد الرسام

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص
الحمص
الحمص

فيديو

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد