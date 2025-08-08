أخبار التكنولوجيا| وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين.. إنستجرام يطرح ثلاث ميزات جديدة لتعزيز التواصل بين الأصدقاء

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين



في أواخر عام 2021، اجتمع الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، مع قائد وحدة الاستخبارات الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي، المعروفة بـ “الوحدة 8200”، في مقر الشركة بولاية واشنطن، الهدف نقل كميات ضخمة من البيانات الاستخباراتية السرية إلى خوادم مايكروسوفت السحابية.

على الرغم من أن شركة آبل لم تعلن بعد بشكل رسمي عن موعد حدثها القادم، إلا أن تقريرا جديدا يعتقد أنه سرب تفاصيل الحدث المنتظر، كشف أن إطلاق سلسلة آيفون 17 سيكون في 9 سبتمبر 2025.



إنستجرام يطرح ثلاث ميزات جديدة لتعزيز التواصل بين الأصدقاء



أعلنت منصة إنستجرام، المملوكة لشركة ميتا، يوم الأربعاء عن إطلاق ثلاث ميزات جديدة تهدف إلى تسهيل التواصل بين المستخدمين وأصدقائهم، وتشمل: إعادة النشر Reposts، خريطة الأصدقاء Friend Map، وتبويب الأصدقاء في قسم الريلز Friends Feed in Reels.

في الوقت الذي تشير فيه العديد من الدراسات إلى أن استخدام ميزات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي وروبوتات المحادثة مثل ChatGPT يؤثر سلبا على حركة الزيارات إلى مواقع الناشرين، خرجت شركة جوجل عن صمتها لتنفي هذه الادعاءات وتقدم رواية مغايرة.



ChatGPT يضيف تحسينات لمراعاة الحالة النفسية للمستخدمين



في تحول واضح في توجهها، أعلنت شركة OpenAI، المطورة لتقنية ChatGPT، عن إدخال تغييرات جديدة تهدف إلى الحد من اعتماد المستخدمين العاطفي على روبوت المحادثة، خصوصا أولئك الذين يستخدمونه كـ بديل للمعالج النفسي أو الصديق المقرب.

شهدت عملة البيتكوين انخفاضا ملحوظا في معدل تقلباتها خلال شهر يوليو الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، بحسب بيانات عدة جهات متخصصة.



الذكاء الاصطناعي يطرد البشر من وظائفهم.. ما هي الوظائف المهددة؟



يمكن للذكاء الاصطناعي العام أن يؤدي إلى أتمتة الوظائف في مجالات مثل خدمة العملاء، والمالية، والهندسة، مع خلق وظائف جديدة في مجالات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.



واتساب يطلق ميزات جديدة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني



أعلنت منصة واتساب، المملوكة لشركة “ميتا”، عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين في التعرف على محاولات الاحتيال على المنصة.



سامسونج Galaxy Z Fold 7 يلفت الأنظار بتصميمه الأنيق.. لكن ماذا عن المتانة؟



حظي هاتف سامسونج القابل للطي الجديد Galaxy Z Fold 7 باهتمام واسع منذ إطلاقه، بفضل تصميمه الأنحف وتقليل وضوح الخط الفاصل في الشاشة الداخلية.



