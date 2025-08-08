قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 3.44 ريختر يضرب الإمارات قرب البطحاء
تصعيد متعدد الجبهات .. إسرائيل تعترض مسيّرة حوثية وتشن غارات عنيفة شرق غزة
آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
ألمانيا تعيد رسم خريطة اللجوء.. مباحثات مع رواندا وترحيلات مشددة على الحدود
موسكو: تزايد طلبات اللجوء السياسي من أسرى أوكرانيين يرفضون العودة لبلادهم
إسرائيل تهدد بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا حال الاعتراف بـ فلسطين
مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف.. ووزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي| أخبار التوك شو
ألمانيا .. تأسيس مجلسًا وطنيًا للأمن وتوسيع صلاحيات المستشارية
محمد صلاح السبب في صفقة مانشستر يونايتد الجديدة
السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم
شكرا.. أصالة نصري تبدأ حفل مهرجان العلمين الجديدة بوصلة طربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تقلبات البيتكوين تهبط لأدنى مستوياتها منذ أكثر من عام

البيتكوين
البيتكوين
شيماء عبد المنعم

شهدت عملة البيتكوين انخفاضا ملحوظا في معدل تقلباتها خلال شهر يوليو الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، بحسب بيانات عدة جهات متخصصة.

ووفقا لإحصائيات شركة Blockforce Capital لإدارة الاستثمارات، تراجعت التقلبات السنوية لمدة 60 يوما إلى 28.53% بحلول 30 يوليو، وهو أدنى مستوى لها منذ 28 أغسطس 2023.

كما هبطت التقلبات السنوية لمدة 30 يوما إلى 25.26% في 23 يوليو، في أدنى قيمة تسجلها منذ 15 أكتوبر 2023، ما يعكس فترة غير معتادة من الاستقرار النسبي في سوق عادة ما يتسم بالتذبذب الحاد.

استقرار نسبي رغم تحركات سعرية واسعة


جاء هذا الانخفاض في التقلبات خلال فترة تراوح فيها سعر البيتكوين بين أقل من 105000 دولار وأكثر من 122750 دولار، بحسب بيانات منصة Coinbase عبر موقع TradingView، ما يشير إلى استقرار نسبي في وتيرة الصعود والهبوط مقارنة بفترات سابقة.

لم يكن انخفاض تقلبات البيتكوين خلال يوليو مصادفة، بل جاء في سياق شهده تحركات تنظيمية إيجابية في الولايات المتحدة، عززت من وضوح البيئة القانونية لصناعة العملات المشفّرة.

فقد أقر مجلس النواب الأمريكي 3 مشاريع قوانين تنظم القطاع، أبرزها قانون الابتكار الوطني الأمريكي للعملات المستقرة GENIUS Act، والذي تم توقيعه رسميا من قبل الرئيس دونالد ترامب.

كما أعلن المجلس عن أسبوع العملات الرقمية الذي بدأ يوم الاثنين 14 يوليو، في خطوة رمزية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية هذا القطاع المتنامي.

في تطور لافت، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، يوم 1 يوليو إرشادات جديدة بشأن المنتجات المتداولة في البورصة ETPs، ما دفع بعض الخبراء للتوقع بأن تشهد الهيئة موجة كبيرة من طلبات الترخيص لهذه المنتجات.

وفي 9 يوليو، وجهت مفوضة الهيئة هيستر بيرس دعوة مفتوحة لمجتمع العملات الرقمية للانخراط في حوار مباشر حول ترميز الأوراق المالية Tokenization، مؤكدة استعداد الهيئة للتعاون مع اللاعبين في القطاع.

يسهم هذا التقدم التنظيمي المتسارع في توفير مناخ أوضح للمستثمرين ورواد الأعمال في قطاع التشفير، ما قد يفسر حالة الهدوء النسبي التي سادت سوق البيتكوين خلال يوليو.

ورغم أن الأسعار شهدت تقلبات محدودة نسبيا، فإن العوامل التنظيمية الإيجابية تمهد الطريق لمزيد من النضج والاستقرار في واحدة من أكثر الأسواق المالية تقلبا في العالم.

البيتكوين عملة البيتكوين اسعار البيتكوين انخفاض تقلبات البيتكوين العملات الرقمية

