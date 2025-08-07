قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا بعد الفوز على البحرين
فعل حذر منه الشيخ الشعراوي يقع فيه الكثير عند قراءة القرآن
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
تكنولوجيا وسيارات

ChatGPT يضيف تحسينات لمراعاة الحالة النفسية للمستخدمين

شات جي تي
شات جي تي
شيماء عبد المنعم

في تحول واضح في توجهها، أعلنت شركة OpenAI، المطورة لتقنية ChatGPT، عن إدخال تغييرات جديدة تهدف إلى الحد من اعتماد المستخدمين العاطفي على روبوت المحادثة، خصوصا أولئك الذين يستخدمونه كـ بديل للمعالج النفسي أو الصديق المقرب.

وقالت الشركة في بيان رسمي نشر في 4 أغسطس، إن التحديثات الجديدة تتضمن ما أسمته “ضوابط حماية صحية نفسية”، تم تصميمها لمنع المستخدمين من تطوير اعتماد عاطفي أو نفسي مفرط على الذكاء الاصطناعي.

دوافع التغيير تشمل سلوكيات مقلقة وتجارب سلبية


جاءت هذه التغييرات في أعقاب تقارير متعددة أثارت القلق بشأن سلوك ChatGPT، حيث أظهر النموذج ميلا لتأكيد شكوك المستخدمين، وتأجيج الغضب، وتشجيع الأفعال المتهورة، أو تعزيز المشاعر والأفكار السلبية بدلا من معالجتها بشكل صحي.

وأضافت الشركة أن أحد التحديثات السابقة جعل النموذج “أكثر مجاملة بشكل ملحوظ”، لدرجة أنه “كان يقول ما يرضي المستخدم، حتى لو لم يكن مفيدا له فعلا”.

في إطار إعادة التقييم، قررت OpenAI التراجع عن بعض المبادرات السابقة، بما في ذلك طريقة استخدامها لتعليقات المستخدمين وتركيزها على قياس “الفائدة الواقعية طويلة الأمد، وليس فقط رضا المستخدم اللحظي عن الإجابة”.

وأقرت الشركة بأن نموذجها الأخير GPT-4o قد فشل في بعض الحالات النادرة في التعرف على مؤشرات التوهم أو التعلق العاطفي المرضي، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير أدوات أفضل لرصد علامات الضيق النفسي والتعامل معها بطريقة مناسبة.

ما الذي يعنيه ذلك للمستخدمين؟


وفقا لـOpenAI، فإن ChatGPT أصبح الآن قادرا على:

- تقديم حوار داعم وموارد قائمة على الأدلة العلمية عند رصد علامات الضيق العاطفي.

- تشجيع المستخدمين على أخذ فترات راحة من المحادثات الطويلة.

- الامتناع عن تقديم نصائح في القرارات الشخصية الحساسة، وبدلا من ذلك، طرح أسئلة تساعد المستخدم في التفكير واتخاذ قراراته بنفسه.

وأكدت الشركة أنها تتعاون مع أطباء وباحثين في التفاعل بين الإنسان والآلة، وأخصائيين نفسيين، لضمان استجابة نموذجها بشكل سليم في اللحظات الحرجة.

قالت OpenAI في ختام بيانها: “هدفنا في مساعدتك على الازدهار لن يتغير، لكن طريقتنا ستتطور باستمرار بناء على التجارب الواقعية، نسأل أنفسنا سؤالا واحدا: إذا لجأ شخص نحبه إلى ChatGPT للحصول على دعم، هل سنشعر بالاطمئنان؟ الوصول إلى ”نعم' قاطعة هو ما نعمل لأجله".

