كوالكوم تكشف عن معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 لهواتف أندرويد الرائدة

كشفت شركة كوالكوم Qualcomm، رسميا عن أحدث معالجاتها الرائدة Snapdragon 8 Elite Gen 5، والذي من المتوقع أن يظهر قريبا في هواتف أندرويد الرائدة.

وجاء الإعلان عن الاسم لأول مرة عبر منشور مدونة خلال الأسبوع الماضي، وسط ملاحظة أن كوالكوم تجاوزت تسميات الأجيال السابقة عمدا، في خطوة تعكس قفزة كبيرة في الأداء والمزايا.

يأتي المعالج الجديد مزودا بوحدة معالجة مركزية Oryon من الجيل الثالث، مع أداء محسن في الأنوية الأحادية والمتعددة، إلى جانب وحدة ذكاء اصطناعي Hexagon NPU أسرع، تركز على تجارب ذكاء اصطناعي مخصصة تتم على الجهاز مباشرة.

مميزات معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

أداء أقوى وكفاءة طاقة أعلى

يتضمن المعالج الجديد نواتين رئيسيتين بتردد يصل إلى 4.6 جيجاهرتز، إلى جانب ست أنوية أداء بتردد يصل إلى 3.62 جيجاهرتز، وتدعي كوالكوم أن وحدة المعالجة المركزية الجديدة تحقق كفاءة طاقة أفضل بنسبة تصل إلى 35%، ما يساهم في تحسن عام في كفاءة النظام بنسبة 16%.

أما معالج الرسوميات Adreno المحدث، فيقدم زيادة في أداء الألعاب بنسبة تصل إلى 23%، مع انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 20%، ما يعد بتحسينات ملحوظة في تجارب اللعب على الهواتف.

ذكاء اصطناعي مخصص وكاميرا أكثر ذكاء

وحدة Hexagon NPU المحدثة توفر أداء أسرع بنسبة 37% مع تحسينات في استهلاك الطاقة. وتقول كوالكوم إن هذه التحسينات، إلى جانب وحدة Snapdragon Sensing Hub، ستمكن من تجارب ذكاء اصطناعي أكثر تخصيصا، تتعلم من المستخدم مع مرور الوقت.

فيما يخص التصوير، يدعم معالج الإشارة الصورية ISP الجديد ترميز الفيديو الاحترافي المتقدم APV، كما يقدم ما وصفته كوالكوم بـ “خط معالجة فيديو حسابي”، يسمح للذكاء الاصطناعي بتحسين كل إطار فيديو على حدة، ويتيح ISP ميزات مثل التركيز التلقائي السياقي، وضبط التعرض التلقائي، وتوازن اللون الأبيض التلقائي، لتقديم تجربة تصوير أكثر ذكاء ودقة.

اتصال أسرع وتجارب ألعاب محسنة

يعتمد Snapdragon 8 Elite Gen 5 على مودم X85 5G، الذي تم الإعلان عنه سابقا هذا العام، ويقدم انخفاضا بنسبة 50% في زمن تأخر الألعاب بفضل تقنية “الواي فاي المعزز بالذكاء الاصطناعي”.

وتتوقع كوالكوم أن يتم إطلاق الهواتف المدعومة بهذه الشريحة من كبرى الشركات المصنعة لأجهزة أندرويد في المستقبل القريب.