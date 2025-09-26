قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كامل الوزير يبحث مع رئيس سلطة الموانئ وسفير جيبوتي التعاون في النقل والصناعة
تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
عقوبات رادعة للمخالفين.. بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال 2025
إيران تهدد بتداعيات مدمّرة وواسعة ستطال منطقة غرب آسيا والنظام الدولي في هذه الحالة
إسبانيا تلغي صفقة ثالثة لشراء أسلحة من إسرائيل بقيمة 207 ملايين يورو
10 أيام.. أخبار سارة للفلاحين بخصوص صرف الأسمدة الصيفية
امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم
أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة
هجوم عنيف من سرايا القدس ضد جيش الاحتلال
سنن يوم الجمعة الواردة عن النبي.. اغتنم هذه الحسنات
تكنولوجيا وسيارات

كوالكوم تكشف عن معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 لهواتف أندرويد الرائدة

شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5
شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة كوالكوم Qualcomm، رسميا عن أحدث معالجاتها الرائدة Snapdragon 8 Elite Gen 5، والذي من المتوقع أن يظهر قريبا في هواتف أندرويد الرائدة. 

وجاء الإعلان عن الاسم لأول مرة عبر منشور مدونة خلال الأسبوع الماضي، وسط ملاحظة أن كوالكوم تجاوزت تسميات الأجيال السابقة عمدا، في خطوة تعكس قفزة كبيرة في الأداء والمزايا.

يأتي المعالج الجديد مزودا بوحدة معالجة مركزية Oryon من الجيل الثالث، مع أداء محسن في الأنوية الأحادية والمتعددة، إلى جانب وحدة ذكاء اصطناعي Hexagon NPU أسرع، تركز على تجارب ذكاء اصطناعي مخصصة تتم على الجهاز مباشرة.

مميزات معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

أداء أقوى وكفاءة طاقة أعلى

يتضمن المعالج الجديد نواتين رئيسيتين بتردد يصل إلى 4.6 جيجاهرتز، إلى جانب ست أنوية أداء بتردد يصل إلى 3.62 جيجاهرتز، وتدعي كوالكوم أن وحدة المعالجة المركزية الجديدة تحقق كفاءة طاقة أفضل بنسبة تصل إلى 35%، ما يساهم في تحسن عام في كفاءة النظام بنسبة 16%.

أما معالج الرسوميات Adreno المحدث، فيقدم زيادة في أداء الألعاب بنسبة تصل إلى 23%، مع انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 20%، ما يعد بتحسينات ملحوظة في تجارب اللعب على الهواتف.

ذكاء اصطناعي مخصص وكاميرا أكثر ذكاء

وحدة Hexagon NPU المحدثة توفر أداء أسرع بنسبة 37% مع تحسينات في استهلاك الطاقة. وتقول كوالكوم إن هذه التحسينات، إلى جانب وحدة Snapdragon Sensing Hub، ستمكن من تجارب ذكاء اصطناعي أكثر تخصيصا، تتعلم من المستخدم مع مرور الوقت.

فيما يخص التصوير، يدعم معالج الإشارة الصورية ISP الجديد ترميز الفيديو الاحترافي المتقدم APV، كما يقدم ما وصفته كوالكوم بـ “خط معالجة فيديو حسابي”، يسمح للذكاء الاصطناعي بتحسين كل إطار فيديو على حدة، ويتيح ISP ميزات مثل التركيز التلقائي السياقي، وضبط التعرض التلقائي، وتوازن اللون الأبيض التلقائي، لتقديم تجربة تصوير أكثر ذكاء ودقة.

اتصال أسرع وتجارب ألعاب محسنة

يعتمد Snapdragon 8 Elite Gen 5 على مودم X85 5G، الذي تم الإعلان عنه سابقا هذا العام، ويقدم انخفاضا بنسبة 50% في زمن تأخر الألعاب بفضل تقنية “الواي فاي المعزز بالذكاء الاصطناعي”.

وتتوقع كوالكوم أن يتم إطلاق الهواتف المدعومة بهذه الشريحة من كبرى الشركات المصنعة لأجهزة أندرويد في المستقبل القريب.

كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 معالج كوالكوم الجديد معالجات الهواتف الذكية

