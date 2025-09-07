قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الذكاء الاصطناعي يلتهم الماء.. كل محادثة بثمن زجاجة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

 خلف الواجهات الرقمية السلسة والإجابات الفورية التي تقدمها نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT، يكمن واقع مادي مثير للقلق وتكلفة بيئية باهظة لم تكن في الحسبان، تتمثل في استهلاك كميات هائلة من المياه العذبة. 

ففي الوقت الذي تتسابق فيه عمالقة التكنولوجيا لتطوير نماذج أكثر قوة وذكاءً، تكشف التقارير والدراسات البحثية أن كل محادثة بسيطة نجريها مع هذه الأنظمة تكلف كوكبنا ما يعادل زجاجة مياه كاملة.

مراكز البيانات.. عطش هائل خلف الكواليس

تعود جذور المشكلة إلى البنية التحتية الهائلة التي تدعم هذه الثورة التقنية، وهي مراكز البيانات العملاقة. 

فهذه المنشآت، التي تضم آلاف الخوادم ووحدات معالجة الرسوميات عالية الطاقة، تولد كميات هائلة من الحرارة أثناء عمليات تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة. 

وللحفاظ على تشغيل هذه المكونات في درجات حرارة مثالية، تعتمد معظم مراكز البيانات على أنظمة تبريد تستهلك كميات ضخمة من المياه العذبة، حيث يتم ضخ المياه لامتصاص الحرارة ثم تبخيرها في أبراج التبريد.

ووفقًا لدراسات حديثة أجراها باحثون في جامعات مرموقة مثل جامعة كاليفورنيا، فإن إجراء محادثة تتكون من عشرين إلى خمسين سؤالاً وجواباً مع روبوت محادثة متقدم يمكن أن يستهلك ما يقرب من نصف لتر من الماء. 

وقد أظهرت تقارير الاستدامة الخاصة بالشركات نفسها أرقامًا مقلقة، حيث سجلت شركة مايكروسوفت، المستثمر الرئيسي في شركة OpenAI المطورة لـChatGPT، قفزة هائلة في استهلاكها للمياه بلغت أربعة وثلاثين بالمئة في عام واحد، وهو ما يرجع بشكل مباشر إلى التوسع الهائل في عمليات الذكاء الاصطناعي.

من التدريب إلى الاستخدام.. استنزاف مستمر

لا يقتصر استهلاك المياه على مرحلة الاستخدام اليومي أو ما يُعرف بـ"الاستدلال" فقط، بل إن مرحلة "التدريب" الأولية لهذه النماذج تستهلك كميات فلكية. 

فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن عملية تدريب نموذج GPT-3 وحدها قد استهلكت أكثر من سبعمئة ألف لتر من المياه العذبة. 

ومع أن عملية التدريب تحدث مرة واحدة لكل نموذج، فإن مليارات الاستفسارات اليومية التي تتم معالجتها حول العالم تمثل استنزافًا مستمرًا وتراكميًا للموارد المائية.

تحديات بيئية وضغط على الموارد المحلية

تتفاقم المشكلة عند النظر إلى مواقع إنشاء العديد من مراكز البيانات هذه، والتي غالبًا ما تكون في مناطق تعاني بالفعل من الإجهاد المائي أو تواجه تحديات الجفاف. 

هذا الوضع يخلق ضغطًا إضافيًا على الموارد المائية المحلية التي تعتمد عليها المجتمعات في الزراعة ومياه الشرب، مما يثير تساؤلات جدية حول استدامة النمو المتسارع لصناعة الذكاء الاصطناعي.

 وفيما تتجه بعض الشركات نحو استخدام مياه البحر أو المياه المعاد تدويرها، فإن حجم التوسع في هذه الصناعة يفوق بكثير وتيرة تطبيق هذه الحلول المستدامة، مما يجعل "العطش الخفي" للذكاء الاصطناعي تحديًا بيئيًا كبيرًا يجب مواجهته بشفافية وابتكار.

الذكاء الاصطناعي ChatGPT نماذج الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

ترشيحاتنا

بعد أزمته الصحية.. ياسمين الخطيب تطلب الدعاء لأبو أولادها المستشار أحمد جلال إبراهيم

بعد أزمته الصحية.. ياسمين الخطيب تطلب الدعاء لأبو أولادها المستشار أحمد جلال إبراهيم

المومياوات

موقع أجنبي يعيد بناء وجوه المصريين القدماء.. إخناتون مفاجأة| صور

درة

كاجوال لافت .. درة تبهر متابعيها بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد