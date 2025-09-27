رسميًا.. كوالكوم تكشف عن معالجها الرائد Snapdragon 8 Elite Gen 5 بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة

في خطوة تهدف إلى تعزيز هيمنتها على سوق معالجات الهواتف الذكية الفاخرة، كشفت شركة كوالكوم اليوم رسميًا عن أحدث وأقوى شرائحها على الإطلاق، معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5.

ويأتي المعالج الجديد، الذي تم الإعلان عنه خلال قمة سنابدراجون السنوية، محملاً بترقيات جوهرية في جميع جوانب الأداء، مع تركيز غير مسبوق على قدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز (On-Device AI) ووحدة معالجة الرسوميات.

قوة الذكاء الاصطناعي في قلب المعالج

تعتبر وحدة معالجة الذكاء الاصطناعي (NPU) الجديدة هي محور التركيز الأساسي في المعالج، حيث أكدت كوالكوم أنها أسرع وأكثر كفاءة من الجيل السابق.

تم تصميم الوحدة الجديدة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مباشرة على الهاتف دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مما يفتح الباب أمام ميزات ثورية مثل إنشاء الصور وتلخيص النصوص والترجمة الفورية المتقدمة في الوقت الفعلي وبشكل آمن تمامًا.

قفزة في أداء الرسوميات وكفاءة الطاقة

يحتوي معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 على وحدة معالجة الرسوميات Adreno الأحدث، والتي تعد بتقديم أداء رسومي هو الأقوى في تاريخ الشركة، مع دعم لتقنية تتبع الأشعة (Ray Tracing) المحسنة، مما سيسمح بتشغيل ألعاب الفيديو بجودة تضاهي أجهزة الألعاب المنزلية.

تم تصنيع الشريحة باستخدام أحدث تقنيات 3 نانومتر، مما يضمن تحقيق هذه القفزة في الأداء مع تحسين ملحوظ في كفاءة استهلاك الطاقة، وهو ما سينعكس إيجابًا على عمر بطارية الهواتف التي ستستخدمه.

اتصال من الجيل التالي

يواصل المعالج الجديد ريادة كوالكوم في مجال الاتصالات، حيث يدمج أحدث مودم Snapdragon X85 5G، الذي يدعم سرعات تنزيل فائقة واتصال أكثر استقرارًا. كما يعتبر من أوائل المعالجات التي تدعم معيار Wi-Fi 8 الجديد، مما يضمن جاهزيته لمتطلبات الشبكات اللاسلكية المستقبلية.

ومن المتوقع أن نرى أولى الهواتف الذكية التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 في الأسواق بحلول نهاية العام الحالي، حيث تشير التسريبات إلى أن شركات مثل شاومي وOnePlus وiQOO ستكون في طليعة الشركات التي ستتبنى هذا المعالج القوي في هواتفها الرائدة القادمة.