في تسريب اللحظة الأخيرة ومن وثائق رسمية.. الكشف عن أرقام بطاريات سلسلة آيفون 17 الكاملة ومفاجأة نسخة "بدون شريحة"

كشف تسريب جديد، قبل يوم واحد فقط من انطلاق مؤتمر آبل الكبير، عما يُزعم أنها سعات البطارية الدقيقة لجميع هواتف iPhone 17 الأربعة القادمة، وذلك من خلال وثائق تنظيمية صينية مسربة.

لا تتوقف الإثارة عند الأرقام نفسها، بل تمتد لتشمل مفاجأة مثيرة للاهتمام: وجود سعات بطارية مختلفة للطرازات التي تحتوي على منفذ شريحة SIM فعلي وتلك التي لا تحتوي عليه (eSIM فقط)، حيث يتيح الفراغ الإضافي وضع بطارية أكبر.

الأرقام الكاملة.. مفاجأة تاريخية لنسخة Pro Max

وفقًا للمسرب "ShrimpApplePro"، إليك سعات البطاريات المسربة:

iPhone 17 Pro:

3,988 مللي أمبير (مع منفذ شريحة)

4,252 مللي أمبير (بدون منفذ شريحة)

iPhone 17 Pro Max:

4,823 مللي أمبير (مع منفذ شريحة)

5,088 مللي أمبير (بدون منفذ شريحة)

iPhone 17 Air:

3,036 مللي أمبير (مع منفذ شريحة)

3,149 مللي أمبير (بدون منفذ شريحة)

iPhone 17:

3,692 مللي أمبير (لم يتم تحديد ما إذا كانت لنسخة الشريحة أم لا)

ماذا تعني هذه الأرقام؟

إذا صحت هذه الأرقام، فإنها تؤكد شائعات سابقة وتكشف عن تفاصيل مهمة:

إنجاز تاريخي: سيكون هاتف iPhone 17 Pro Max (نسخة eSIM) هو أول هاتف آيفون في التاريخ ببطارية تتجاوز 5,000 مللي أمبير، وهي قفزة كبيرة طال انتظارها.

بطارية "ضئيلة" لنسخة Air: تبدو بطارية هاتف iPhone 17 Air فائق النحافة صغيرة جدًا، حتى عند مقارنتها بالبطارية الأكبر في هاتف iPhone 17 الأساسي. وقد تعتمد آبل على كفاءة مودم C1 الخاص بها لتعويض هذا النقص.

كل شيء سيتضح غدًا، في المؤتمر الرسمي الذي سنقوم بتغطيته بشكل كامل لنوافيكم بجميع الإعلانات الرسمية حول هواتف آيفون 17، وساعات آبل الجديدة، وسماعات AirPods Pro 3.