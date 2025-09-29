قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5 وتقنية UFS 4.1 تعِد بأداء خارق لهواتف Galaxy S26

Snapdragon 8 Elite Gen 5
Snapdragon 8 Elite Gen 5
احمد الشريف

أعلنت كوالكوم رسميًا عن أحدث شرائحها للهواتف الرائدة التي تعمل بنظام أندرويد، وهي Snapdragon 8 Elite Gen 5. 

لا تقتصر ميزات الشريحة الجديدة على كونها أسرع بنسبة 20% وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 35% من سابقتها (Snapdragon 8 Elite)، بل إنها تدعم أيضًا معيار التخزين الجديد Universal Flash Storage 4.1 (UFS 4.1). 

من المتوقع أن تجعل تقنية التخزين المُحدثة هذه الهواتف القادمة، مثل Galaxy S26، تبدو وتعمل بشكل أسرع في الاستخدام اليومي.

Galaxy S26 مرشح لاعتماد معيار UFS 4.1

على الرغم من أن دعم شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5 لمعيار UFS 4.1 لا يعني بالضرورة تحول سلسلة Galaxy S26 بالكامل من UFS 4.0 إلى UFS 4.1، إلا أن سجل سامسونج يدعم هذا الاحتمال.

كان هاتف Galaxy S23 من بين الأجهزة الأولى التي دعمت UFS 4.0، ومن المرجح أن تحافظ سلسلة Galaxy S26 على هذا التقليد الريادي.

 ومثل Galaxy S25، قد تستخدم هواتف Galaxy S26 حلول التخزين المقدمة من شركة Micron.

تعزيز الاستجابة وتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي

ستعمل هذه التقنية المُطورة على تسريع الوصول إلى البيانات وتقليل فترات التأخير، مما يجعل الهواتف الذكية أكثر استجابة. 

وسيكون هذا التحسين مفيدًا بشكل خاص عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث سيستغرق الهاتف وقتًا أقل لتوليد الردود، وتحرير الصور، وترجمة النصوص. 

يعود هذا التحسن إلى قدرة التخزين على قراءة وكتابة البيانات بسرعات أعلى بكثير.

علاوة على ذلك، تتميز حزم UFS 4.1 من Micron بأنها أصغر حجماً، مما يعني أنها تحتاج إلى مساحة أقل داخل الهاتف لتقديم نفس سعات التخزين.

ميزة تنافسية على حساب Pixel 10 ودعم ذاكرة RAM متطورة

قد تكون عائلة Galaxy S26 هي أول سلسلة هواتف رائدة ذات انتشار واسع تدعم تقنية UFS 4.1، مما يمنحها ميزة واضحة على سلسلة Pixel 10، التي صدرت بتقنية UFS 4.0 على الرغم من توفر UFS 4.1 وقت إطلاقها. 

هذه الترقية، جنبًا إلى جنب مع إصدار مخصص من شريحة كوالكوم لـ "Galaxy"، ستجعل من Galaxy S26 قوة أداء جبارة (Performance Powerhouse).

من المرجح أن تدعم سامسونج هذه التغييرات بأحدث تقنيات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وهي تقنية 1γ LPDDR5X، التي توفر استجابة مُحسّنة مع كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة. وستأتي حزم هذه الذاكرة أيضًا بأحجام أصغر.

إدارة المساحة والطاقة (البطارية)

المكونات الأصغر حجمًا للذاكرة ستوفر مساحة لمكونات أخرى. فيما يتعلق بهاتف Galaxy S26 Ultra، فمن المستبعد أن تستخدم سامسونج هذه المساحة لزيادة سعة البطارية. 

ومع ذلك، فإن المزايا المُكتسبة في زيادة الأداء وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى توقعات بـ سرعات شحن أسرع، قد تعوض عن سعة البطارية التي قد تبقى دون تغيير.

