مصر تدعو المجتمع الدولي: آن الأوان لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة ووقف حمام الدم
العدل والقسط والظلم.. مصطلحات شرعية تعرف على الفرق بينها
احذر.. البناء على هذه الأرضي يعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه
ماذا يحدث لضغط الدم عند الاستحمام بماء بارد؟
من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب
وزير الخارجية: نطالب بمزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية
وزيرة خارجية بريطانيا: حكومة نتنياهو تختار تصعيد الحرب وعرقلة المساعدات
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: حل الدولتين هو خطة السلام الوحيدة
شاهد.. دموع ديمبلي لحظة التتويج بالكرة الذهبية 2025
كيف نصل إلى همة النبي؟ روشتة شرعية تعينك على الطاعات
لهذا السبب غابت عن مؤتمر آبل.. تقارير تكشف عن تأجيل Vision Pro 2 لتزويدها بشريحة R2 الثورية بتقنية 2 نانومتر

احمد الشريف

كشف تقرير جديد عن معلومات مثيرة حول الجيل القادم من نظارة آبل للواقع المختلط، Vision Pro 2، موضحًا أنها ستحتوي على شريحة R2 الجديدة كليًا، وهو ما يفسر على الأرجح سبب تأجيل إطلاقها وغيابها عن مؤتمر آيفون 17 الذي عُقد هذا الشهر.

فبعد أن كانت التوقعات تشير إلى إمكانية الإعلان عن النظارة الجديدة هذا الشهر، يبدو أن آبل قررت تأجيلها إلى العام المقبل لضمان تزويدها بقفزة نوعية في الأداء.

قوة مضاعفة.. شريحتا M4 و R2 معًا

على غرار الجيل الأول الذي اعتمد على شريحة M2 للأداء العام وشريحة R1 لمعالجة البيانات، ستعتمد نظارة Vision Pro 2 على زوج من الشرائح الجديدة.

شريحة R2: ستكون هذه الشريحة هي الترقية الأهم، حيث ستكون مسؤولة عن معالجة المدخلات الهائلة من مستشعرات وكاميرات النظارة. 

وبحسب التقرير، سيتم تصنيعها باستخدام تقنية 2 نانومتر المتطورة من TSMC، وهي قفزة هائلة مقارنة بشريحة R1.

شريحة M4: من المتوقع أن تقترن شريحة R2 بمعالج M4 القوي، مما سيجعل النظارة الجديدة جهازًا فائق القدرة.

أداء أسرع.. ولكن هل ستشعر بالفرق؟

من الناحية النظرية، ستسمح شريحة R2 الأسرع للنظارة الجديدة بتشغيل تطبيقات أكثر تعقيدًا وسلاسة. لكن من الناحية الواقعية، من المرجح أن يكون الفارق في الأداء غير ملحوظ للمستخدم العادي في المهام اليومية.

 بمعنى آخر، ستكون النظارة أفضل بكثير، ولكن ليس بطريقة قد تهم الكثيرين.

مجرد خطوة تمهيدية.. الهدف الحقيقي هو النظارات الذكية

يشير التحليل إلى أن نظارة Vision Pro 2 الجديدة ستكون مجرد "عنصر نائب" للحفاظ على وجود آبل وأهميتها في صناعة الواقع الممتد (XR). 

فالهدف الحقيقي والنهائي للشركة هو صنع نظارات واقع معزز ذكية خفيفة الوزن، على أمل التغلب على "ميتا" في الوصول إلى هذا السوق.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي كشفت فيه "ميتا" هذا الشهر عن نظاراتها الذكية الجديدة Meta Ray-Ban Display. 

ورغم أنها ليست نظارات واقع معزز حقيقية، إلا أنها تمنح "ميتا" قدمًا في الباب الآن، وتريد آبل أن تتأكد من أن الناس لا ينسون أنها تعمل على أجهزة الواقع الممتد أيضًا.

آبل آيفون 17 نظارة آبل

